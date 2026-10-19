“Juan Francisco no es un ave solitaria”: tío de Solórzano Foppa llama a continuar su legado y advierte sobre el miedo

Julio Solórzano Foppa, tío de Juan Francisco Solórzano Foppa, calificó el asesinato de su sobrino como un acto de violencia "que busca generar miedo, desconfianza e inestabilidad en el país". Así lo expresó ante los medios de comunicación durante el velorio, este lunes 19 de octubre.

“Juan Francisco fue una persona dedicada toda su vida a la justicia, a la denuncia, un hombre extraordinariamente valiente y trabajador”, afirmó. Añadió que su muerte representa una pérdida irreparable para la familia y para Guatemala.

“Y es no solo un atentado contra su vida, estas cosas tienen otros propósitos y ciertamente otros impactos, generar miedo, generar desconfianza, desestabilizar el país”, señaló.

Julio Solórzano Foppa recordó que su familia también ha sufrido otras pérdidas a causa de la violencia política. Mencionó a su madre, desaparecida en diciembre de 1980; a sus hermanos Juan Pablo y Mario, fallecidos durante el conflicto armado interno, y al padre de Juan Francisco, conocido como el comandante Camilo, quien murió en 1983.

“Yo personalmente siempre creí que la violencia política había terminado con lo que conmemoramos ahora, los 30 años de la firma de los acuerdos de paz”, expresó.

Pide esclarecer el crimen

Solórzano Foppa afirmó que espera que las autoridades esclarezcan el asesinato y lleven ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales. Dijo tener confianza en que el Ministerio Público y las demás instituciones encargadas de la investigación llegarán al fondo del caso.

“Nosotros tenemos confianza en que las autoridades van a hacer todo lo posible y sé que lo están haciendo”, manifestó. Añadió que el presidente Bernardo Arévalo le aseguró personalmente que está comprometido con la búsqueda de la verdad.

Solórzano Foppa pidió esperar los resultados de la investigación antes de sacar conclusiones sobre los responsables. “Ya todo el mundo cree saber qué pasó, quiénes fueron, quiénes no fueron”, comentó.

También reconoció que durante las primeras diligencias pudieron ocurrir errores, pero consideró que no deben utilizarse para adelantar conclusiones o atacar a las autoridades.

“Yo tengo mucha confianza en que se tiene que llegar al fondo y que las instituciones a las que les corresponde encontrarán a los responsables intelectuales y materiales y los llevarán a la justicia”, afirmó.

Asimismo, cuestionó que algunas personas u organizaciones pretendan utilizar el asesinato para obtener beneficios políticos o atacar a otros sectores.

Recuerda su trayectoria

Julio Solórzano Foppa destacó la trayectoria de su sobrino en la persecución del crimen organizado, especialmente de las pandillas. Recordó que, durante la gestión de Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público, Juan Francisco trabajó como fiscal de delitos contra la vida.

Según relató, su sobrino llegó a asumir responsabilidades de dirección antes de cumplir 30 años, debido a su experiencia en la persecución penal. También recordó que fue llevado a Estados Unidos para asesorar a las autoridades que enfrentaban problemas relacionados con pandillas latinoamericanas.

Su tío mencionó, además, la defensa del periodista José Rubén Zamora y el encarcelamiento de Juan Francisco en el caso relacionado con la creación de un partido político como parte de los episodios que marcaron su trayectoria.

Para Solórzano Foppa, el legado de su sobrino está en su compromiso con la denuncia y la justicia, incluso ante los riesgos personales.

“Juan Francisco deja un legado enorme y el más valioso del ejemplo. La gente que se compromete, la gente que no se raja, la gente que denuncia y que pone su vida en juego, si fuera necesario”, expresó su tío.

También insistió en que su sobrino formaba parte de un esfuerzo colectivo por construir un país más democrático. “Juan Francisco no es un ave solitaria. Juan Francisco es parte de un país que trata de salir adelante”, dijo.

Homenaje durante el 20 de octubre

Solórzano Foppa informó que la familia acordó llevar el cuerpo de Juan Francisco a la Plaza de la Constitución para participar en la actividad conmemorativa del 20 de octubre, prevista para las 8 horas.

Explicó que organizaciones que tradicionalmente realizan actos por el aniversario de la Revolución de Octubre se acercaron a la familia para proponer que el homenaje también incluyera a Juan Francisco.

Solórzano Foppa recordó que el 20 de octubre representa un momento importante para la democracia guatemalteca, pero también una fecha para recordar a las víctimas de la violencia política y los desafíos que persisten en el país.

En ese contexto, consideró que el asesinato de su sobrino debe llamar a mantener la atención sobre los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y participan en la vida pública.

“No han terminado los peligros, ni para los individuos, ni para los luchadores, ni para los defensores de derechos humanos”, advirtió.

Finalmente, insistió en que el caso debe esclarecerse y que Guatemala no debe volver a los períodos de violencia política del pasado.

“Esto tiene que aclararse, hay una responsabilidad importante del Ministerio Público y de Gobernación y tiene que darse con los responsables”, concluyó.

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