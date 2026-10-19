Arévalo advierte sobre uso político del asesinato de Solórzano Foppa y anuncia investigación por captura de hermanos Choc

El presidente Bernardo Arévalo descartó decretar un estado de excepción tras el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y confirmó que se investiga la actuación de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que capturaron a los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, posteriormente liberados.

El mandatario se refirió a ambos asuntos durante su asistencia al velatorio de Solórzano Foppa, celebrado en una funeraria de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado el 17 de octubre en una cancha de fútbol del Campo Marte, en la zona 5.

Tras expresar sus condolencias a la familia, Arévalo manifestó ante los asistentes y la prensa que él también “exige justicia”.

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“Haremos todos lo que sea necesario para que este crimen horrible se esclarezca y las personas que sean responsables tengan el castigo que les corresponde”, aseveró.

El presidente añadió que su gobierno colabora con el Ministerio Público (MP) para identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato.

Investigan actuación de policías que capturaron a los hermanos Choc Toz

Arévalo informó que la Inspectoría General de la PNC abrió una investigación para establecer las circunstancias en las que fueron detenidos Rigoberto y Daniel Choc Toz.

Los hermanos fueron aprehendidos en la zona 16 y posteriormente quedaron en libertad luego de que se dictara falta de mérito a su favor.

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“Se investigará las condiciones que llevaron a su detención y si hay alguna irregularidad o ilegalidad entonces se tomarán todas las medidas necesarias”, afirmó el mandatario.

Al ser consultado sobre posibles cambios en la cúpula de la PNC, Arévalo señaló que las decisiones se tomarán cuando se conozcan los resultados de las investigaciones.

¿Por qué Arévalo descarta un estado de excepción?

El presidente sostuvo que no considera necesario decretar un estado de excepción porque, según explicó, no existen condiciones que obstaculicen las investigaciones del asesinato.

“No es necesario porque no hay condiciones que estén obstaculizando la investigación. No hay protestas sociales o conflictividad. Se facilita el trabajo de investigación de las instituciones correspondientes”, expresó.

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De esta manera, el mandatario descartó recurrir a esa medida mientras las instituciones correspondientes desarrollan las averiguaciones.

¿Recibirán apoyo los hermanos Choc Toz?

Arévalo también fue consultado sobre la posibilidad de que Rigoberto y Daniel Choc Toz reciban asistencia económica o psicológica del Estado después de su detención y posterior liberación.

El presidente respondió que se evaluará si existe algún mecanismo para brindarles apoyo y que también se examinarán las condiciones en las que se encuentran.

Arévalo llama a rechazar la violencia y la desestabilización

Durante el velatorio, Julio Solórzano Foppa, tío de Juan Francisco, reiteró que en Guatemala debe terminar la violencia política y criminal.

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo hizo un llamado a la unidad y a rechazar los intentos de utilizar el asesinato con fines políticos electorales.

“Tiene que dejar de intentar ser utilizada para beneficio de partidos políticos en el contexto electoral. Tenemos que entender que este hecho nos convoca a reunirnos para reafirmar los principios de lucha contra el crimen, por la democracia, por la libertad y en contra de todos aquellos que intentan utilizar esto para crear desestabilización y miedo. Tenemos que unificarnos para rechazarlo”, manifestó Arévalo antes de retirarse del velatorio.

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