Arévalo advierte sobre uso político del asesinato de Solórzano Foppa y anuncia investigación por captura de hermanos Choc

Guatemala

Arévalo advierte sobre uso político del asesinato de Solórzano Foppa y anuncia investigación por captura de hermanos Choc

El presidente Bernardo Arévalo alerta sobre el uso electoral del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, descartó un estado de excepción y confirmó una investigación por la captura de los hermanos Choc Toz.

| time-clock

El presidente Bernardo Arévalo descartó decretar un estado de excepción tras el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y confirmó que se investiga la actuación de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que capturaron a los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, posteriormente liberados.

El mandatario se refirió a ambos asuntos durante su asistencia al velatorio de Solórzano Foppa, celebrado en una funeraria de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado el 17 de octubre en una cancha de fútbol del Campo Marte, en la zona 5.

Tras expresar sus condolencias a la familia, Arévalo manifestó ante los asistentes y la prensa que él también “exige justicia”.

EN ESTE MOMENTO

Asesinatos de alto impacto en Guatemala: casos que marcaron al país y cuyos procesos judiciales tuvieron distintos resultados. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca)

Asesinatos de alto impacto en Guatemala: los casos de Gerardi, Rosenberg y, ahora, Solórzano Foppa

Right

“El Tuerto”: municipalidades prorrogan contratos y pagan millones a requerido en extradición

Right

Lea más: Muerte de Solórzano Foppa: quiénes son los hermanos detenidos, uno de ellos exsoldado, y qué se sabe de la otra víctima

“Haremos todos lo que sea necesario para que este crimen horrible se esclarezca y las personas que sean responsables tengan el castigo que les corresponde”, aseveró.

El presidente añadió que su gobierno colabora con el Ministerio Público (MP) para identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato.

Investigan actuación de policías que capturaron a los hermanos Choc Toz

Arévalo informó que la Inspectoría General de la PNC abrió una investigación para establecer las circunstancias en las que fueron detenidos Rigoberto y Daniel Choc Toz.

Los hermanos fueron aprehendidos en la zona 16 y posteriormente quedaron en libertad luego de que se dictara falta de mérito a su favor.

LECTURAS RELACIONADAS

Asesinatos de alto impacto en Guatemala: casos que marcaron al país y cuyos procesos judiciales tuvieron distintos resultados. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca)

Asesinatos de alto impacto en Guatemala: los casos de Gerardi, Rosenberg y, ahora, Solórzano Foppa

chevron-right
Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), murió durante un ataque armado registrado en el complejo deportivo del Campo Marte, en la zona 5 de la capital. En el hecho también falleció otro hombre. foto Byron Rivera 17/10/2026

Caso Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar: Las necropsias duraron cinco horas y media y esto reveló el Inacif

chevron-right

Le podría interesar: Solórzano Foppa tenía cuatro policías asignados a su seguridad: qué ocurrió durante el ataque en Campo Marte

“Se investigará las condiciones que llevaron a su detención y si hay alguna irregularidad o ilegalidad entonces se tomarán todas las medidas necesarias”, afirmó el mandatario.

Al ser consultado sobre posibles cambios en la cúpula de la PNC, Arévalo señaló que las decisiones se tomarán cuando se conozcan los resultados de las investigaciones.

¿Por qué Arévalo descarta un estado de excepción?

El presidente sostuvo que no considera necesario decretar un estado de excepción porque, según explicó, no existen condiciones que obstaculicen las investigaciones del asesinato.

“No es necesario porque no hay condiciones que estén obstaculizando la investigación. No hay protestas sociales o conflictividad. Se facilita el trabajo de investigación de las instituciones correspondientes”, expresó.

LECTURAS RELACIONADAS

Hermanos detenidos por el asesinato de Solórzano Foppa

Caso Solórzano Foppa: policías habrían plantado arma a los hermanos Choc y el MP ya lo investiga

chevron-right
Uno de los hermanos Choc Toz se lleva las manos a la cabeza tras conocer la resolución judicial que ordenó su libertad. Ambos habían sido capturados el sábado 17 de octubre como sospechosos del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Caso Solórzano Foppa: jueza deja libres, por falta de mérito, a dos hermanos capturados por la PNC

chevron-right

También lea: Asesinato de Juan Solórzano Foppa: la cronología del crimen y los indicios revelados por las autoridades

De esta manera, el mandatario descartó recurrir a esa medida mientras las instituciones correspondientes desarrollan las averiguaciones.

¿Recibirán apoyo los hermanos Choc Toz?

Arévalo también fue consultado sobre la posibilidad de que Rigoberto y Daniel Choc Toz reciban asistencia económica o psicológica del Estado después de su detención y posterior liberación.

El presidente respondió que se evaluará si existe algún mecanismo para brindarles apoyo y que también se examinarán las condiciones en las que se encuentran.

Arévalo llama a rechazar la violencia y la desestabilización

Durante el velatorio, Julio Solórzano Foppa, tío de Juan Francisco, reiteró que en Guatemala debe terminar la violencia política y criminal.

LECTURAS RELACIONADAS

AME7081. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 17/10/2026.- Un integrante del Ministerio Publico de Guatemala trabaja en el lugar donde fue asesinado el abogado y exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa este sábado, en el complejo deportivo Campo Marte en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz

Crimen contra Solórzano Foppa: MP señala que la investigación tiene acompañamiento del FBI

chevron-right

Asesinato de Solórzano Foppa: la pista de las camisetas del Barcelona y las dudas sobre las capturas

chevron-right

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo hizo un llamado a la unidad y a rechazar los intentos de utilizar el asesinato con fines políticos electorales.

“Tiene que dejar de intentar ser utilizada para beneficio de partidos políticos en el contexto electoral. Tenemos que entender que este hecho nos convoca a reunirnos para reafirmar los principios de lucha contra el crimen, por la democracia, por la libertad y en contra de todos aquellos que intentan utilizar esto para crear desestabilización y miedo. Tenemos que unificarnos para rechazarlo”, manifestó Arévalo antes de retirarse del velatorio.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

ARCHIVADO EN:

Bernardo Arévalo Crímenes en Guatemala Juan Francisco Solórzano Foppa Policía Nacional Civil Violencia en Guatemala Violencia política en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM