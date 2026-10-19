“Claro que van a rodar cabezas”: Villeda advierte de posibles destituciones en la PNC por caso Solórzano Foppa

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró este lunes 19 de octubre que habrá destituciones en la Policía Nacional Civil (PNC) si se comprueba que agentes cometieron ilegalidades durante la captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, señalados inicialmente de participar en el ataque armado en el que murió el exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa.

El funcionario explicó, al salir del funeral de Solórzano Foppa, que ordenó una investigación para establecer cómo actuaron los policías que detuvieron a los hermanos, quienes posteriormente quedaron en libertad por falta de mérito.

"Al escuchar las declaraciones de ellos ordené a la Inspectoría de la PNC que llevará a cabo una investigación objetiva, imparcial y rigurosa sobre cuál fue el procedimiento que efectuaron los agentes captores. En esa labor estamos ahorita, cuando yo ya tenga evidencia clara de qué fue lo que pasó, cómo actuó la Policía, y tenga una conclusión de cómo ocurrieron los hechos, basada en evidencia y no en suposiciones, claro que voy a tomar decisiones y claro que van a rodar cabezas", afirmó Villeda.

El ministro también fue consultado sobre la posibilidad de efectuar destituciones en la cúpula de la PNC y respondió que esa decisión dependerá de los resultados de los análisis que se llevan a cabo.

"Estamos analizando todas esas situaciones y si en algún momento es necesario hacer destituciones las vamos a hacer", aseguró.

Villeda explicó que los agentes que participaron en la captura fueron reconcentrados mientras avanzan las investigaciones.

El director de la PNC, David Custodio Boteo, afirmó este lunes, durante una entrevista en Prensa Libre Radio, que siete agentes están bajo investigación por las circunstancias relacionadas con la captura de los hermanos Choc Toz.

Investigan posible implantación de pruebas

Villeda señaló que las autoridades buscan determinar si hubo procedimientos ilegales o una posible implantación de evidencia durante la detención de los hermanos.

"Si hubo un mal procedimiento de parte de la Policía, si hubo implantación de evidencia incorrecta estamos ordenando a la Inspectoría de la PNC para que haga la investigación y determiné qué fue lo que pasó, cómo fue que esas personas fueron detenidas o si se comprueba la declaración que ellas han dado sobre la forma que fueron detenido, y si eso es así, vamos a tomar decisiones por supuesto y vamos a hacer los correctivos que sean necesarios", declaró.

El funcionario explicó que, al momento de la captura, las autoridades no podían descartar la posible participación de los detenidos, debido a las circunstancias en las que fueron localizados después del ataque armado.

"Estamos haciendo un análisis y una investigación de qué fue lo que pasó con respecto a la detención de estas personas. Queremos analizar cuál fue la actuación de los agentes captores y asumir que hubo una implantación de arma en este momento no lo sabemos, tenemos que investigarlo, probar esa hipótesis, lo cierto es que nosotros no podíamos en ese momento, porque esas personas fueron detenidas a los 15 minutos después de que ocurrieron los asesinatos, aparentemente en posesión de esta arma, lo que no podíamos hacer en ese momento era descartar la hipótesis y no podemos dejar de investigar, porque es un crimen que se ha cometido", manifestó.

Villeda también rechazó que exista una política institucional de persecución contra personas por sus ideas políticas, apariencia o condición social.

El ministro pidió a la población evitar una condena generalizada contra la institución policial y recordó la muerte de 26 agentes durante acciones contra la violencia.

Asimismo, reconoció la preocupación que generan los crímenes de Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar y advirtió de la importancia de evitar que la violencia limite la libertad de expresión en Guatemala.

El funcionario aseguró que el objetivo de las investigaciones es esclarecer el ataque armado y dar con los responsables materiales e intelectuales.

Hermanos quedaron libres por falta de mérito

Rigoberto y Daniel Choc Toz fueron detenidos el sábado 17 de octubre, después del ataque armado ocurrido en el Campo Marte, zona 5 de la capital, donde murieron Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años.

La PNC y el Ministerio de Gobernación informaron inicialmente que los hermanos habían sido capturados por su presunta participación en el ataque. Las autoridades también reportaron la incautación de una carabina con registro GF9-1138GUA, un cargador, municiones calibre 9 mm y un chaleco táctico.

Sin embargo, los hermanos quedaron en libertad por falta de mérito, luego de que no se comprobaran los indicios en su contra.

Los detenidos sostuvieron desde su captura que eran inocentes y afirmaron que se dedicaban a entregar comida a domicilio.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.