“Debería de haber mejores controles”: ¿qué medidas de seguridad tendrá el Campo Marte tras el asesinato de Solórzano Foppa?

El Campo Marte, ubicado en la zona 5 de la capital, volvió a recibir deportistas y familias después del ataque armado del sábado 17 de octubre de 2026, en el que murieron el exfiscal y exjefe de la SAT Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Aunque el Ministerio de Cultura y Deportes anunció nuevas medidas de seguridad, durante un recorrido periodístico no se observaron detectores de metales ni revisiones a las personas que ingresaban al recinto.

Durante un reportaje presentado en Impacto Directo, de Guatevisión, el equipo de Prensa Libre y Guatevisión recorrió las instalaciones para conocer qué controles se aplicaban tras el doble asesinato. La periodista informó que no encontró detectores de metales en los accesos observados y que tampoco se efectuó una revisión al ingresar. Aunque se solicitó una explicación a las autoridades del parque, no se obtuvo respuesta.

¿Qué controles de seguridad se aplicarán en Campo Marte?

El Ministerio de Cultura y Deportes, dirigido por Luis Méndez Salinas, anunció nuevos controles de seguridad para el ingreso al Campo Marte, en la zona 5 capitalina. Sin embargo, durante un recorrido por las instalaciones no se observaron detectores de metales en los accesos inspeccionados ni se efectuaron revisiones al ingresar. Las autoridades del recinto tampoco aclararon cuándo ni cómo se implementarán las medidas anunciadas.

Eddie Álvarez, visitante del Campo Marte, consideró necesario reforzar las inspecciones tanto de personas como de vehículos.

“Es preocupante. Yo creo que para ingresar deberían de haber mejores controles, como registro a vehículos y a personas con sus implementarios para ver si no cargan algo prohibido. Antes lo hacían, no sé por qué lo dejaron de hacer”, expresó.

Durante un recorrido por el Campo Marte no se observan detectores de metales ni revisiones de ingreso en los accesos inspeccionados, pese al anuncio de nuevos controles de seguridad. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Visitantes piden seguridad para familias y deportistas

Héctor Monroy, otro usuario del recinto, manifestó preocupación por las condiciones de seguridad en los espacios utilizados para actividades deportivas y recreativas.

“En general, seguridad. Y tal vez para ser un poquito más específico, en estas áreas donde regularmente se viene a hacer deporte, se viene con niños a recrear, entonces tal vez un poquito más de énfasis en estos parques, que supuestamente uno viene a divertirse y a recrearse. Esa es mi perspectiva”, señaló.

Héctor Monroy, visitante del Campo Marte, pide reforzar la seguridad en las áreas deportivas y recreativas, especialmente en los espacios frecuentados por familias y niños. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Por su parte, Cristian Diego, visitante del Campo Marte, pidió ampliar la vigilancia en las distintas áreas del complejo.

“La verdad sería bueno que también ampliaran mayor seguridad en todos los puntos, no solo en cualquier sector. Porque recuerda, aquí en zona 5 está dicho que es muy peligroso, pero yo siento que no”, afirmó.

Sin fecha confirmada para los nuevos controles

El recorrido dejó pendiente una respuesta sobre cuándo se instalarán o comenzarán a utilizarse los controles anunciados y qué procedimientos se aplicarán para revisar a los visitantes. Hasta el momento del reportaje, las autoridades del parque no habían proporcionado una explicación sobre las medidas de seguridad que se pondrán en práctica después del ataque armado.

El doble asesinato continúa bajo investigación del Ministerio Público (MP). Mientras se esclarecen las circunstancias del crimen, los usuarios del Campo Marte solicitan mayores controles de ingreso y vigilancia en las instalaciones que frecuentan para practicar deporte y realizar actividades familiares.

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