De Kaminaljuyú a la zona 11: la ruta de un piloto de aplicación que sospechó de sus pasajeros y la alerta para quienes usan los servicios

El conductor de un vehículo de transporte por aplicación aseguró que dos pasajeros intentaron desviarlo hacia un sector oscuro cercano a Kaminaljuyú, en la zona 7 capitalina. Al sospechar de sus intenciones, evitó la ruta y aceleró cuando observó una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC). El incidente, ocurrido el martes 13 de octubre, derivó en una persecución que terminó en la colonia Roosevelt, zona 11, donde un sospechoso de 18 años murió durante un intercambio de disparos y otro fue capturado. El piloto, de 28 años, resultó ileso.

El caso fue abordado durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde los analistas advirtieron de los riesgos que enfrentan conductores y usuarios del transporte por aplicación, debido a la incertidumbre sobre la identidad de quienes utilizan estos servicios.

Uno de los participantes afirmó que "es una moneda al aire prácticamente el no tener certeza de quién se sube al vehículo o quién es el conductor de ese automotor". También destacaron la reacción policial que permitió auxiliar al conductor.

Expertos advierten de riesgos para conductores y pasajeros

Los analistas señalaron que los pilotos pueden quedar expuestos a hechos delictivos al aceptar viajes de personas desconocidas, especialmente cuando buscan generar ingresos suficientes para cubrir sus cuotas diarias.

Uno de ellos afirmó que "ser piloto de taxi creo que es una de las profesiones más peligrosas de esta ciudad porque al final están llevando a desconocidos". Además, cuestionaron las posibles vulnerabilidades de los controles de las aplicaciones, entre ellas, situaciones en las que el vehículo que llega a recoger al pasajero no coincide con el registrado en la plataforma.

La PNC reporta antecedentes por robo de vehículos del sospechoso capturado, mientras las autoridades investigan las circunstancias del enfrentamiento. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Proponen mayor control y seguimiento de rutas

Durante el análisis también se planteó la necesidad de que el Ministerio de Gobernación evalúe mecanismos de seguridad para los servicios de transporte por aplicación. Uno de los participantes propuso "algún tipo de control, no para pretender fiscalizar la labor de los Uber, sino precisamente para brindar algún tipo de seguridad", mediante un sistema informático que permita establecer la trazabilidad de las rutas y facilitar la intervención de las autoridades ante una emergencia.

Los analistas también valoraron la actuación de los agentes de la PNC durante la persecución.

Antecedentes del capturado e investigación del caso

Jorge Aguilar, subcomisario de la PNC, explicó que el sospechoso capturado registra antecedentes relacionados con el robo de vehículos. Según el agente, en diciembre del 2025 estuvo involucrado en el robo de una camioneta a una mujer de 67 años que viajaba con sus dos nietos en Mixco.

También señaló que, en marzo del 2026, fue detenido en Izabal cuando conducía otro vehículo junto con dos personas. La PNC identificó al capturado como Esteban “N”, de 23 años, y reportó la incautación de una pistola durante el procedimiento en la zona 11.

Analistas advierten de los riesgos que enfrentan conductores y pasajeros del transporte por aplicación y plantean fortalecer los controles de seguridad. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Los analistas también plantearon la importancia de investigar posibles vínculos de los sospechosos con estructuras delictivas y cuestionaron la aplicación de medidas sustitutivas a personas con antecedentes penales.

Uno de ellos señaló que, mediante el rastreo de teléfonos y las investigaciones del Ministerio Público (MP), se podría establecer si los involucrados pertenecían a alguna organización criminal. Esta posibilidad fue expuesta como una hipótesis de análisis, sin que las autoridades hayan confirmado vínculos de esa naturaleza.

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