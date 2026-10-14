PNC revela los antecedentes delictivos del cómplice de presunto delincuente abatido en la zona 11

La PNC compartió este miércoles 14 de octubre detalles sobre los antecedentes delictivos de un hombre capturado en la zona 11 de la capital, donde su presunto cómplice murió durante un enfrentamiento armado con agentes policiales, luego de que ambos supuestamente retuvieran y amenazaran de muerte a un conductor de una aplicación de viajes.

La PNC informó que agentes de la Comisaría 14 capturaron a Esteban “N”, de 23 años, mientras que su presunto cómplice murió durante un intercambio de disparos con policías, luego del robo de un vehículo y el secuestro de su conductor, quien prestaba servicio de transporte mediante una aplicación.

Explicó que la intervención ocurrió el 13 de octubre en la calzada Roosevelt y 8a. avenida, zona 7, donde un hombre de 28 años se lanzó de un automóvil en movimiento y pidió auxilio.

Según el relato de la víctima, dos individuos le habían robado el vehículo y lo mantenían retenido contra su voluntad, afirmó la PNC.

Los agentes iniciaron una persecución que terminó en la 12 avenida y 4a. calle “A”, colonia Roosevelt, zona 11, donde los ocupantes del automóvil dispararon contra los policías.

Durante el enfrentamiento, el vehículo chocó contra un poste y un hombre de 18 años murió en el interior del automóvil. Además, las autoridades incautaron una pistola.

Antecedentes del capturado en zona 11

La PNC afirmó que, al consultar su base de datos, estableció que Esteban “N” registra dos antecedentes por capturas anteriores.

Uno de estos corresponde al 18 de marzo 2026, cuando fue capturado en el kilómetro 240 de la ruta al Atlántico, en Morales, Izabal, junto con su padre y otro sujeto. Los tres fueron detenidos por el robo de una camioneta, añadió la PNC.

Según la PNC, el 4 de diciembre de 2025 también fue capturado en Mixco, cuando conducía una camioneta de modelo reciente y estaba acompañado de su hermana.

Para leer más: Quién era “El Flaco”, el presunto delincuente que murió prensado bajo un tráiler en la zona 11

De acuerdo con la denuncia presentada en esa ocasión, dos individuos armados despojaron de su vehículo a una mujer de 67 años, quien se encontraba acompañada de sus dos nietos. Durante ese procedimiento, las autoridades también incautaron una pistola.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.