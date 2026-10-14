PNC revela los antecedentes delictivos del cómplice de presunto delincuente abatido en la zona 11

Justicia

PNC revela los antecedentes delictivos del cómplice de presunto delincuente abatido en la zona 11

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló cuántas veces ha sido capturado y por qué delitos el presunto cómplice del hombre abatido en la zona 11, señalado de haber secuestrado a un piloto.

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CAPTURAN A ESTEBAN N POR ROBO DE CARROS. SU CÓMPLICE FUE ABATIDO EN ZONA 11. 14.10.26

Esteban “N” es capturado en la zona 11, señalado de robo de vehículos. (Foto Prensa Libre: PNC)

La PNC compartió este miércoles 14 de octubre detalles sobre los antecedentes delictivos de un hombre capturado en la zona 11 de la capital, donde su presunto cómplice murió durante un enfrentamiento armado con agentes policiales, luego de que ambos supuestamente retuvieran y amenazaran de muerte a un conductor de una aplicación de viajes.

La PNC informó que agentes de la Comisaría 14 capturaron a Esteban “N”, de 23 años, mientras que su presunto cómplice murió durante un intercambio de disparos con policías, luego del robo de un vehículo y el secuestro de su conductor, quien prestaba servicio de transporte mediante una aplicación.

Explicó que la intervención ocurrió el 13 de octubre en la calzada Roosevelt y 8a. avenida, zona 7, donde un hombre de 28 años se lanzó de un automóvil en movimiento y pidió auxilio.

Según el relato de la víctima, dos individuos le habían robado el vehículo y lo mantenían retenido contra su voluntad, afirmó la PNC.

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Los agentes iniciaron una persecución que terminó en la 12 avenida y 4a. calle “A”, colonia Roosevelt, zona 11, donde los ocupantes del automóvil dispararon contra los policías.

Durante el enfrentamiento, el vehículo chocó contra un poste y un hombre de 18 años murió en el interior del automóvil. Además, las autoridades incautaron una pistola.

Antecedentes del capturado en zona 11

La PNC afirmó que, al consultar su base de datos, estableció que Esteban “N” registra dos antecedentes por capturas anteriores.

Uno de estos corresponde al 18 de marzo 2026, cuando fue capturado en el kilómetro 240 de la ruta al Atlántico, en Morales, Izabal, junto con su padre y otro sujeto. Los tres fueron detenidos por el robo de una camioneta, añadió la PNC.

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Según la PNC, el 4 de diciembre de 2025 también fue capturado en Mixco, cuando conducía una camioneta de modelo reciente y estaba acompañado de su hermana.

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De acuerdo con la denuncia presentada en esa ocasión, dos individuos armados despojaron de su vehículo a una mujer de 67 años, quien se encontraba acompañada de sus dos nietos. Durante ese procedimiento, las autoridades también incautaron una pistola.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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