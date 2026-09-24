Quién era “El Flaco”, el presunto delincuente que murió prensado bajo un tráiler en la zona 11

La Policía Nacional Civil (PNC) amplió detalles del incidente en el que un hombre murió prensado entre un automóvil y un vehículo pesado en el tramo del mercado El Guarda, zona 11.

El incidente se registró el miércoles 23 de septiembre y una persona resultó herida de bala. Al ampliar la información, la PNC afirmó que el fallecido era un presunto delincuente.

La PNC recordó que el 15 de agosto recién pasado “El Gordo y El Flaco”, sicarios de la Mara Salvatrucha, fueron capturados en la 24 calle y avenida Elena, zona 3, por investigadores de la Sección contra Homicidios de la División Especializada en Investigación Criminal.

En esa ocasión, los agentes capturaron a Ricardo “N”, de 25 años, alias “El Gordo”, y a Carlos Alberto Carrillo, 34, alias “El Flaco”, cuando se disponían a cometer un ataque armado contra ciudadanos del sector.

“Hoy, Carlos Alberto Carrillo, apodado ‘El Flaco’, murió prensado entre un tráiler y un vehículo a cuyo conductor atacaron cerca de la cuchilla El Trébol, zona 11, con dirección al bulevar Liberación”, afirmó la PNC.

La PNC añadió que a un costado de la escena quedó una pistola con la que hirieron a la víctima.

En agosto recién pasado, estos individuos se movilizaban en una motocicleta robada el 11 de agosto en la calle Martí, zona 6, y portaban una pistola sin documentación, según la PNC.

Además, se registró un segundo antecedente el 25 de febrero del 2024, en la 22 avenida, entre 6a. y 7a. calles de la zona 1, cuando Carrillo fue aprehendido en flagrancia por asaltar a un automovilista.

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