Justicia
En una cama del Hospital San Juan de Dios capturan a sospechosa de ataque contra agentes de la DEIC
Una presunta sicaria de la Mara Salvatrucha fue capturada en el Hospital General San Juan de Dios, donde se recuperaba de heridas de bala tras un ataque armado contra investigadores de la DEIC.
Una agente de la PNC custodia a la presunta sicaria en una cama del Hospital General San Juan de Dios, donde fue notificada de su captura por orden judicial. (Foto Prensa Libre: PNC)
En seguimiento de un ataque armado contra agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) ocurrido el 14 de febrero en la colonia Sakerty, zona 7, este miércoles 25 de febrero fue detenida en el Hospital General San Juan de Dios una presunta sicaria de la Mara Salvatrucha, vinculada con ese hecho, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La detenida, quien se encontraba en el área de encamamiento del hospital, fue identificada como Alison “N”, de 25 años.
La aprehensión se efectuó en cumplimiento de una orden judicial con fecha 20 de febrero del 2026, emitida por un juzgado de Guatemala. Está señalada de los delitos de terrorismo y asociación ilícita.
Detalles del ataque
Un grupo de investigadores de la DEIC, de la Policía Nacional Civil (PNC), llegó la tarde del 14 de febrero a las colonias Bethania y Sakerty, en la zona 7 capitalina, donde fue atacado a tiros por presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha.
Los agentes buscaban puntos de narcomenudeo y cámaras de videovigilancia instaladas por estructuras criminales cuando fueron detectados por los pandilleros, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.
Se produjo un enfrentamiento entre los agentes de la DEIC y los delincuentes. Uno de ellos murió y tres más resultaron con múltiples heridas de bala. El fallecido y los heridos no han sido identificados.
Los Bomberos Voluntarios informaron que el ataque armado se registró en la 36 calle y 34 avenida de la colonia Sakerty, y que trasladaron al Hospital General San Juan de Dios a tres personas con múltiples heridas de bala. También confirmaron que un hombre murió en el lugar.
Los agentes de la DEIC resultaron ilesos, según el reporte policial.
#PlanCentinelaMetropolitano— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 25, 2026
Peligrosa sicaria terrorista de la mara salvatrucha es capturada
Vinculada en ataque armado contra investigadores de la DEIC en zona 7 el pasado 14 de febrero pic.twitter.com/hJTZc9bVoU
Terroristas abatidos por PNC— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 14, 2026
En la Bethania y Sakerty, zona 7, PNC buscaba puntos de narcomenudeo y cámaras de videovigilancia de estructuras criminales, cuando los investigadores son detectados y se enfrentan a PNC que da de baja a marero salvatrucha y tres más heridos. pic.twitter.com/SolJjFdRFJ