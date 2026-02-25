En una cama del Hospital San Juan de Dios capturan a sospechosa de ataque contra agentes de la DEIC

En seguimiento de un ataque armado contra agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) ocurrido el 14 de febrero en la colonia Sakerty, zona 7, este miércoles 25 de febrero fue detenida en el Hospital General San Juan de Dios una presunta sicaria de la Mara Salvatrucha, vinculada con ese hecho, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La detenida, quien se encontraba en el área de encamamiento del hospital, fue identificada como Alison “N”, de 25 años.

La aprehensión se efectuó en cumplimiento de una orden judicial con fecha 20 de febrero del 2026, emitida por un juzgado de Guatemala. Está señalada de los delitos de terrorismo y asociación ilícita.

Detalles del ataque

Un grupo de investigadores de la DEIC, de la Policía Nacional Civil (PNC), llegó la tarde del 14 de febrero a las colonias Bethania y Sakerty, en la zona 7 capitalina, donde fue atacado a tiros por presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha.

Los agentes buscaban puntos de narcomenudeo y cámaras de videovigilancia instaladas por estructuras criminales cuando fueron detectados por los pandilleros, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

Se produjo un enfrentamiento entre los agentes de la DEIC y los delincuentes. Uno de ellos murió y tres más resultaron con múltiples heridas de bala. El fallecido y los heridos no han sido identificados.

Los Bomberos Voluntarios informaron que el ataque armado se registró en la 36 calle y 34 avenida de la colonia Sakerty, y que trasladaron al Hospital General San Juan de Dios a tres personas con múltiples heridas de bala. También confirmaron que un hombre murió en el lugar.

Los agentes de la DEIC resultaron ilesos, según el reporte policial.

