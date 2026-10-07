PNC reporta 10 presuntos delincuentes abatidos en 2026: qué dicen los registros de los enfrentamientos

Un total de 10 presuntos delincuentes han muerto y otros 35 han sido detenidos durante procedimientos policiales que derivaron en enfrentamientos armados en lo que va del 2026, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC informó que los enfrentamientos se produjeron durante la atención de emergencias relacionadas con ataques armados, amenazas con armas de fuego, persecuciones o intentos de escapar después de hechos delictivos. Según la institución, los 10 fallecidos fueron abatidos durante persecuciones o intercambios de disparos con policías, mientras que otras 35 personas fueron detenidas, algunas heridas o reducidas por los agentes.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, el caso fue abordado a partir del balance policial y de las condiciones en las que los agentes recurren a sus armas. Los analistas señalaron la importancia de documentar cada procedimiento, investigar el uso de la fuerza y avanzar en el empleo de cámaras corporales, mientras la PNC destacó las instrucciones de autoprotección y el acompañamiento jurídico que brinda a los policías involucrados en enfrentamientos.

PNC ordena reforzar la autoprotección

Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, explicó que desde la Dirección General se ha instruido al personal a permanecer atento ante emergencias y movimientos sospechosos, así como a aplicar medidas de autoprotección.

“La Policía Nacional Civil ha brindado todo el apoyo a los agentes policiales que han tenido este tipo de enfrentamientos con asesoría jurídica”, afirmó.

Aguilar agregó que las recomendaciones incluyen atender las denuncias ciudadanas y responder de inmediato cuando una emergencia derive en un enfrentamiento armado.

Analistas destacan la importancia de investigar el uso de armas de fuego por parte de agentes y de contar con cámaras corporales para documentar los procedimientos policiales. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Analistas plantean investigación y cámaras corporales

Uno de los analistas sostuvo que los agentes pueden verse obligados a usar sus armas cuando su vida o la de otras personas está en riesgo y señaló que varios episodios han quedado registrados en video.

“En todos los casos han sido bien documentados por video”, afirmó al referirse a la utilidad de esas imágenes para establecer las circunstancias de una intervención.

Otro de los planteamientos durante el análisis fue que todo uso del arma de fuego debe ser investigado, debido a que la revisión permite determinar si la actuación policial estuvo justificada.

Los participantes también señalaron que las cámaras corporales podrían ofrecer un registro más completo de una intervención. “La evidencia que puede grabar un testigo no es igual al momento en el que el policía, con audio, con video, logra documentar lo que está sucediendo y la razón por la cual decide actuar”, se afirmó durante el programa. Los analistas indicaron además que estos procedimientos deben considerar tanto la protección de la población y de los agentes como la fiscalización de su actuación cuando utilizan sus armas.

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