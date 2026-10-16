Dos hombres sobreviven a un ataque armado en Suchitepéquez porque falla la pistola del agresor

Dos hombres lograron ponerse a salvo la noche del miércoles 14 de octubre de 2026, luego de que un individuo intentara dispararles mientras permanecían sentados en un bar ubicado en la 4a. avenida de San Antonio Suchitepéquez. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el atacante les apuntó a corta distancia, pero el arma no disparó pese a varios intentos.

Durante el análisis del caso en Impacto Directo, de Guatevisión, se plantearon preocupaciones por la facilidad con que un hombre armado pudo acercarse a las víctimas y escapar del lugar. Los participantes señalaron que este tipo de hechos obliga a examinar la respuesta de las autoridades, la protección de las personas amenazadas y los riesgos que enfrenta la población.

Cámaras captan el intento de ataque armado

En las imágenes de seguridad se observa que los dos hombres conversaban y consumían bebidas alcohólicas cuando el presunto agresor se acercó y les apuntó con una pistola. Al advertir que el arma no disparaba, ambos reaccionaron y huyeron para ponerse a salvo.

Una segunda grabación, captada desde el exterior del establecimiento, muestra al individuo mientras intenta accionar el arma y luego escapa corriendo por la calle.

Cuestionan la impunidad y la respuesta policial

En el programa se advirtió sobre la aparente facilidad con que los responsables de hechos violentos pueden actuar en lugares concurridos. Uno de los participantes expresó:

“lo que veo en este caso es de que la impunidad con la cual actúan estos sujetos”, y cuestionó la capacidad del sistema de seguridad y justicia para evitar que situaciones similares se repitan.

El presunto atacante huye a pie después de intentar disparar contra dos hombres, mientras las autoridades investigan su identidad y el motivo del hecho. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

También se planteó la necesidad de brindar protección a las dos personas que estuvieron bajo amenaza y de establecer quién intentó atacarlas. Las autoridades realizan investigaciones para identificar al responsable, aunque no se ha informado de una captura relacionada con este hecho.

El móvil del ataque sigue sin establecerse

Durante la discusión surgieron distintas hipótesis sobre el motivo del ataque, entre ellas conflictos personales o posibles disputas. Sin embargo, no existe información confirmada que permita atribuir el hecho a un ajuste de cuentas, un ataque por encargo o alguna actividad de las víctimas.

El caso también abrió un debate sobre la seguridad en establecimientos comerciales y espacios frecuentados por vecinos. Los participantes de Impacto Directo insistieron en la importancia de investigar los hechos y fortalecer la respuesta institucional ante ataques armados, independientemente de las circunstancias que los hayan motivado.

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