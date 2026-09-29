Balacera en zona 6: disputa entre pandillas genera dudas sobre la prevención y la inteligencia policial

La PNC atribuye de manera preliminar el ataque a una disputa entre estructuras del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, mientras los participantes de Impacto Directo advirtieron sobre el riesgo que estos enfrentamientos representan para quienes circulan por sectores concurridos. “En medio estamos todos los ciudadanos, los civiles, los que andamos en calle”, señalaron durante el análisis.

El hecho ocurrió cerca del mediodía en el sector de la 19 avenida de la zona 6, cuando, según la información policial, hombres que se desplazaban en un vehículo dispararon contra los ocupantes de otro automotor. Agentes de la PNC reaccionaron después de escuchar las detonaciones y uno de los presuntos atacantes se enfrentó con los policías, resultó herido y quedó bajo custodia. Otra persona fue capturada por obstruir la labor policial durante el procedimiento.

Durante el operativo fueron incautados dos fusiles, dos pistolas y un chaleco antibalas. Además, las autoridades localizaron un teléfono celular con mensajes que, según la Policía, estarían relacionados con integrantes de la Mara Salvatrucha.

Los participantes de Impacto Directo centraron parte de su análisis en que el ataque ocurrió a plena luz del día y en una vía concurrida, circunstancias que, según señalaron, aumentaron la exposición de automovilistas, motoristas, pasajeros y peatones. También destacaron la respuesta de los agentes que intervinieron, pero plantearon interrogantes sobre las acciones de inteligencia destinadas a anticipar enfrentamientos entre estructuras criminales.

“¿Por qué no prevenir esto, por qué no realmente hacer una inteligencia, una investigación seria?”, cuestionaron durante el programa.

Piden que las capturas conduzcan a una investigación

Otro de los puntos planteados fue lo que ocurrirá después de las dos capturas. Los participantes señalaron que la actuación policial debe ir acompañada de una investigación que reúna los elementos necesarios para esclarecer el ataque y establecer la responsabilidad de los detenidos.

El ataque armado en la zona 6 dejó tres personas heridas y dos capturadas, según la información de las autoridades. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

“Va a ser importante continuar con la investigación y que todos los elementos al final sirvan para que no queden en libertad”, afirmaron.

La PNC mantiene bajo investigación el origen del enfrentamiento y la participación de los capturados. De manera preliminar, atribuye el ataque a una disputa entre estructuras del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Las pesquisas también deberán determinar la procedencia de las armas incautadas, analizar el contenido del teléfono localizado y establecer si participaron más personas en el hecho.

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