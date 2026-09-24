“Eso se llama alegría perversa”: juzgado dicta falta de mérito a piloto tras incidente donde murió alias “el Flaco”

Un juzgado de turno resolvió este jueves 24 de septiembre falta de mérito a favor del conductor del vehículo particular involucrado en el hecho ocurrido cerca de la cuchilla de El Trébol, zona 11, donde murió Carlos Alberto Carrillo, alias “el Flaco”. Según la Policía Nacional Civil (PNC), Carrillo presuntamente participó en un ataque armado contra el automovilista y murió prensado entre el automóvil y el furgón de un tráiler. El Organismo Judicial no ha divulgado más detalles sobre los fundamentos de la resolución.

El caso fue analizado en el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde los participantes abordaron la decisión judicial relacionada con el automovilista, los antecedentes de Carrillo y las reacciones ciudadanas posteriores a su muerte.

Una de las expertas se refirió a las expresiones de quienes celebraron el fallecimiento y afirmó: “Eso en psicología se le llama una alegría perversa”. También explicó que esas reacciones pueden estar relacionadas con el enojo y la frustración que experimentan algunos ciudadanos ante la delincuencia.

“Las personas ya están desesperadas, hay un nivel de frustración, hay un nivel de enojo”, afirmó la experta al analizar las reacciones generadas por el caso.

Había sido capturado 39 días antes

La PNC informó que Carrillo había sido capturado el 15 de agosto, junto con Ricardo Alejandro Méndez José, de 25 años, alias “el Gordo”, en la 24 calle y avenida Elena, zona 3. Según la institución, ambos se disponían a cometer un ataque armado, se movilizaban en una motocicleta reportada como robada el 11 de agosto en la calle Martí, zona 6, y portaban una pistola sin documentación. La Policía también señaló que Carrillo había sido aprehendido el 25 de febrero del 2024 por un supuesto asalto contra un automovilista.

Expertos analizaron la frustración y el enojo de ciudadanos ante la delincuencia y las reacciones generadas por la muerte de alias “El Flaco”. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Durante el análisis, los participantes cuestionaron por qué Carrillo se encontraba en libertad poco más de un mes después de su captura. Uno de ellos expresó preocupación por “la debilidad de la medida sustitutiva” y cuestionó las decisiones del sistema de justicia en casos de personas señaladas nuevamente de actividades delictivas.

Otra de las participantes planteó como posibles explicaciones problemas con las pruebas, la ausencia de la parte denunciante o el temor de la víctima. Estas posibilidades fueron expuestas durante el programa como hipótesis y no como hechos comprobados.

Con la información disponible, no se ha establecido qué resolución judicial permitió que Carrillo quedara en libertad después de la captura del 15 de agosto.

Expertos analizan frustración y deshumanización

El análisis también abordó las expresiones de personas que dijeron alegrarse por la muerte de Carrillo o que afirmaron que actuarían de manera similar ante un asalto. Una de las participantes señaló que factores como la educación, el entorno familiar y la atención recibida pueden influir en las conductas, pero advirtió sobre la “deshumanización” que supone celebrar una muerte.

Durante la discusión también se mencionó que el temor a la delincuencia ha llevado a algunas personas a modificar sus rutinas, como evitar llevar objetos de valor o mantener cerradas las ventanas de los vehículos. Los planteamientos expuestos constituyen análisis y opiniones de los participantes y no permiten establecer un diagnóstico psicológico sobre Carrillo ni determinar las causas de su conducta.

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