Video revela cómo motorista dispara durante discusión en la Aguilar Batres: “Esa ojiva puede rebotar y pegarle a una persona”

Un video grabado desde un vehículo muestra a dos personas en una motocicleta sin placas durante una discusión con otros motoristas, antes de que uno de los ocupantes sacara un arma e hiciera dos disparos contra el suelo en la calzada Raúl Aguilar Batres.

Momentos de tensión quedaron registrados cuando cuatro motoristas discutían en plena vía. Según las imágenes, el acompañante de una de las motocicletas, que circulaba sin placas, sacó un arma y disparó dos veces contra el asfalto antes de que ambos ocupantes se alejaran del lugar a toda velocidad. Debido a la calidad del video, no se pudo establecer la dirección exacta en la que ocurrió el incidente.

La grabación fue hecha por el conductor de un automóvil que presenció el hecho y posteriormente fue difundida en redes sociales. El video no permite determinar qué originó la discusión ni establecer si existió un intento de robo u otra circunstancia previa, por lo que esas posibilidades no han sido confirmadas.

Analistas advierten del riesgo de disparar en la vía pública

El caso fue abordado durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde los analistas centraron la discusión en el uso de armas de fuego durante conflictos cotidianos, los riesgos para terceros y la falta de información que permita establecer qué provocó el enfrentamiento. Uno de ellos cuestionó “la utilización de armas de fuego como que fuese algo normal de nuestra vida, el tener que resolver ese tipo de conflictos con armas, con balas”.

Los participantes señalaron que factores como el congestionamiento vial, el estrés y la inseguridad pueden formar parte de las condiciones que afrontan los conductores, aunque enfatizaron que ninguna discusión justifica el uso de un arma.

La grabación capta una discusión entre motoristas y el momento en que uno de ellos hace dos disparos contra el suelo en la calzada Raúl Aguilar Batres. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Uno de los analistas advirtió sobre el peligro de disparar contra el pavimento:

“Esa ojiva puede rebotar y pegarle a una persona, un peatón, a otro vehículo. Es igual que disparar al aire”.

Cámaras como herramienta de prevención

Durante el análisis también se planteó que las cámaras de videovigilancia podrían utilizarse no solo para documentar hechos después de que ocurren, sino para detectar situaciones de riesgo en tiempo real. Los panelistas pusieron como ejemplo una motocicleta que circula sin placas y señalaron que un sistema de monitoreo podría alertar a las autoridades, permitir su seguimiento y facilitar una intervención.

“Las cámaras no son solo para cuando ya han ocurrido los hechos”, indicó uno de los participantes, mientras otro añadió que estos recursos “también son elementos operativos en tiempo real” que pueden apoyar un seguimiento, una detención o un registro y contribuir a prevenir hechos violentos en la vía pública.

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