“El individuo tiene 30 años delinquiendo”: registros del señalado por agresiones sexuales en San José Pinula se remontan a 1996

Una oferta de trabajo doméstico en una parada de buses era, según la investigación del MP, el mecanismo con el que Rosendo de Jesús Herrera Moguel, de 51 años, presuntamente contactaba a mujeres antes de trasladarlas hacia San José Pinula, Guatemala. Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se examinó el historial del sindicado, capturado el 19 de septiembre del 2026, y se destacó que los registros proporcionados sobre él se remontan a 1996. “El individuo tiene 30 años delinquiendo”, se afirmó durante el programa al comentar esos antecedentes.

Los documentos compartidos registran nueve antecedentes entre 1996 y el 2004. El primero corresponde al 30 de abril de 1996, por hurto, y posteriormente aparecen registros por robo, violación, robo agravado, faltas contra las buenas costumbres y otros delitos. Entre ellos figura uno del 6 de agosto del 2000 que incluye violación; los registros posteriores consignan otros señalamientos por ese delito. En total, la información policial atribuye al sindicado antecedentes por intento de robo, hurto, intento de violación, robo, dos casos de robo agravado y tres de violación.

El caso actual constituye un nuevo proceso: el MP informó de tres denuncias y Herrera Moguel fue ligado a proceso por hechos relacionados con dos de ellas, según la información proporcionada.

“Este antecedente por violación desde el año 2000 llama la atención”, se comentó en Impacto Directo. Durante el análisis también se cuestionó cómo una persona con ese historial pudo enfrentar sucesivos procesos y posteriormente volver a ser señalada.

“Eso te deja claro que el sistema judicial está fallando”, expresó una de las conductoras del programa, quien añadió que el historial debía ser considerado por el juez.

Esa valoración corresponde a los participantes del espacio televisivo y no constituye una conclusión judicial sobre las actuaciones de los tribunales que conocieron los procesos anteriores.

El patrón que investiga el MP

En el expediente actual, el MP sostiene que Herrera Moguel contactaba a mujeres en una parada de buses de Fraijanes, Guatemala, les preguntaba si tenían empleo y les ofrecía trabajo doméstico. Después, según la imputación, viajaba con ellas en transporte extraurbano hacia San José Pinula y, bajo amenazas con arma de fuego o arma blanca, las conducía hacia un terreno baldío, donde presuntamente las agredía sexualmente. Las tres denunciantes tienen 19, 38 y 65 años.

“Hay todo un patrón, la forma en la que este individuo de 51 años estuvo operando”, se señaló en el programa; sin embargo, los propios participantes advirtieron que corresponde a los especialistas y a la investigación determinar si jurídicamente puede calificársele como violador serial.

Expertos advierten sobre los riesgos de aceptar ofertas de trabajo de desconocidos y recomiendan verificar la información y comunicar la ubicación a familiares. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Un allanamiento efectuado el 20 de septiembre del 2026 en el cuarto que ocupaba Herrera Moguel, en la zona 1 de San José Pinula, permitió documentar 12 indicios, entre ellos cuatro machetes, un cuchillo, una pistola de plástico, dos teléfonos celulares, una tarjeta de débito de una de las denunciantes, dos gorras y ropa interior.

El MP investiga si estos objetos guardan relación con los hechos denunciados y si existen otras posibles víctimas. Herrera Moguel fue ligado a proceso por violación y violación con agravación de la pena, mientras que el acto conclusivo quedó programado para el 21 de diciembre del 2026.