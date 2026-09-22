Ofrecía trabajo en una parada de buses: qué hallaron en el cuarto del presunto violador serial

Ropa interior, cuatro machetes, un cuchillo, dos teléfonos celulares y una pistola de plástico figuran entre los indicios localizados durante un allanamiento en el cuarto que habitaba Rosendo de Jesús Herrera Moguel, sindicado de agredir sexualmente a tres mujeres.

La diligencia se efectuó el 20 de septiembre del 2026 en un inmueble de la zona 1 de San José Pinula, Guatemala, un día después de que Herrera Moguel fuera capturado. Los investigadores documentaron 12 indicios en la habitación de presunto violador serial.

Entre estos también figuran una tarjeta de débito de una de las víctimas y dos gorras. El Ministerio Público (MP) informó que está pendiente establecer si la ropa interior localizada pertenece a una de las mujeres que ya denunció o a otra posible víctima que aún no haya presentado una denuncia.

La imputación del MP reveló nuevos detalles sobre la forma en que Herrera Moguel presuntamente contactaba a las mujeres. Según el ente investigador, se acercaba a ellas en una parada de buses de Fraijanes, les preguntaba si tenían trabajo y, si respondían que no, les ofrecía una oportunidad laboral para realizar oficios domésticos.

Las trasladaba en bus hacia San José Pinula

Agregó que Herrera Moguel llevaba a las mujeres en un bus de transporte extraurbano con ruta a San José Pinula.

Las hacía descender en un punto y posteriormente, bajo amenazas con arma de fuego o arma blanca, las conducía hacia un terreno baldío, donde las habría agredido sexualmente.

Las tres mujeres que figuran como víctimas en la investigación tienen 38, 65 y 19 años.

El informe de la diligencia detalla que la inspección se concentró en el cuarto número 3, identificado como la habitación donde residía el sindicado. El inmueble también cuenta con otros cuartos destinados al alquiler.

Qué encontraron en el cuarto

El informe de la diligencia documenta 12 indicios:

Un cuchillo con empuñadura de plástico negro y estuche

Cuatro machetes

Una pistola de plástico negro, posiblemente de juguete

Dos teléfonos celulares

Una tarjeta de débito

Ropa interior negra

Dos gorras

Fue capturado un día antes del allanamiento

Herrera Moguel, de 51 años, alias Caroño, había sido capturado el 19 de septiembre del 2026, a las 19.20 horas, en la 1a. avenida, frente al inmueble 1-68 de la zona 3, aldea Las Anonas, San José Pinula, Guatemala.

Según información policial, se movilizaba en el vehículo con placas P-172CDJ cuando fue detenido por investigadores del Departamento de Investigación de Violencia contra la Mujer, Libertad e Indemnidad Sexual de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

Ligado a proceso

Herrera Moguel compareció el 20 de septiembre del 2026 a audiencia de primera declaración y fue ligado a proceso por los delitos de violación y violación con agravación de la pena.

El Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual fijó para el 21 de diciembre del 2026 la presentación del acto conclusivo.

Registra nueve antecedentes

Según los registros policiales, Herrera Moguel tiene nueve antecedentes:

Intento de robo

Hurto

Intento de violación

Robo

Dos por robo agravado

Tres por violación

El proceso está a cargo del Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual (Maimi).