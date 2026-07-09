Capturan en Retalhuleu a presunto violador serial vinculado a cerca de 20 casos: así fue su detención

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público (MP), capturaron a Luis "N", de 43 años, durante un allanamiento efectuado en la calle principal del cantón Cabañas, en Nuevo San Carlos, Retalhuleu.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), la captura fue resultado de una investigación que permitió ubicar al sospechoso y presentar las evidencias ante un juez, quien autorizó su detención inmediata.

Las autoridades indicaron que el hombre es señalado por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en concurso real.

Tenía tres órdenes de captura y lo vinculan a unos 20 casos

Según la PNC, Luis tenía tres órdenes de captura vigentes, emitidas el 7 de julio de 2026, y las investigaciones lo vinculan con cerca de 20 casos de agresión sexual que continúan bajo investigación.

Las autoridades señalaron que el trabajo conjunto entre la DEIC y la Fiscalía de la Mujer permitió recopilar información suficiente para solicitar las órdenes judiciales y avanzar en las pesquisas relacionadas con otros hechos similares.

El capturado, al momento de su aprehensión forcejeó con un policía, intentando desarmarlo, al momento que el investigador evita dicha situación, accidentalmente el arma de fuego se dispara, impactando en una pierna del detenido, pic.twitter.com/wFAfcnnmd7 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 9, 2026

Los indicios localizados durante el allanamiento

Durante la diligencia, los investigadores localizaron varios objetos que fueron embalados para su análisis como parte de la investigación.

Entre los indicios incautados se encuentran:

Gorros pasamontañas.

Municiones. Una bayoneta.

Prendas de mujeres.

Botas tipo militar.

Las autoridades indicaron que estos objetos serán sometidos a peritajes para establecer si guardan relación con los casos investigados.

#Urgente



Presunto violador serial capturado en Nuevo San Carlos, Retalhuleu



En breve más información pic.twitter.com/FR4x6fr9tR — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 9, 2026

Resultó herido durante la captura

La PNC informó que, al momento de su aprehensión, el sospechoso presuntamente forcejeó con uno de los investigadores e intentó despojarlo de su arma de fuego.

Según la versión oficial, mientras el agente evitaba que el detenido tomara el arma, esta se accionó de manera accidental, impactándolo en una pierna.

Tras el incidente, Luis fue trasladado al Hospital Nacional de Retalhuleu, donde permanece internado en el área de observación bajo custodia de agentes de la Comisaría 34. La PNC informó que las diligencias continúan para determinar la posible participación del detenido en otros hechos denunciados y establecer si existen más víctimas relacionadas con el caso.

Las autoridades indicaron que la investigación permanece abierta y que los indicios recabados durante el allanamiento serán incorporados al proceso para fortalecer las pesquisas que se desarrollan en coordinación con el Ministerio Público.

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