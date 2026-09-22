¿Cómo avanza la elección del contralor general de Cuentas y qué sigue en el Congreso?

La elección del Contralor General de Cuentas está en su etapa final. La Comisión de Postulación ya seleccionó a seis candidatos y entregó la nómina al Congreso, que ahora debe elegir a uno para ocupar el cargo durante los próximos cuatro años.

El proceso se desarrolla en dos grandes etapas: primero, la Comisión de Postulación evalúa y depura a los aspirantes; después, el Congreso elige al Contralor entre los seis candidatos de la nómina.

Los seis fueron escogidos el fin de semana pasado en cuatro rondas de votación entre los 15 profesionales con mejores calificaciones.

La elección definitiva está a cargo del Congreso: los diputados deben votar para designar al nuevo jefe de la Contraloría General de Cuentas. Para la elección se requieren 81 votos.

Algunos diputados han expresado interés en conocer o bien entrevistar a los candidatos.

El Congreso y la etapa final de la elección

El presidente del Congreso, Luis Contreras, comunicó que en la reunión de jefes de bloques se definieron como posibles fechas para la elección el 6 u 8 de octubre próximos.

Contreras dijo que todavía no conoce personalmente a los seis aspirantes y que la información que tiene sobre ellos procede de lo difundido por los medios de comunicación.

La nómina está integrada por seis contadores públicos y auditores, entre ellos profesionales vinculados con la Contraloría General de Cuentas y personas relacionadas con la actual administración de la institución.

De este grupo, los diputados deberán escoger a quien ejercerá como Contralor durante los próximos cuatro años.

Los diputados Nery Ramos y Elmer Palencia indicaron que aún se evalúa si la instancia de jefes de bloque entrevistará formalmente a los candidatos. Ramos coincidió con Contreras en que los seis profesionales deberían exponer sus planes de trabajo ante las bancadas.

Estas son las fases

1. Integración de la Comisión de Postulación

Se conforma la comisión encargada de recibir, evaluar y seleccionar a los candidatos.

2. Convocatoria y recepción de expedientes

Los profesionales interesados presentan su documentación para participar en el proceso.

3. Revisión de requisitos

La comisión verifica que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución y las normas aplicables.

4. Presentación de tachas

Se abre un período para que particulares presenten señalamientos contra los aspirantes. Los señalados pueden presentar sus pruebas de descargo.

5. Evaluación de los expedientes

Los candidatos son calificados mediante una tabla de gradación que toma en cuenta aspectos como experiencia profesional y formación académica.

6. Preselección

Los 15 que obtuvieron las más altas calificaciones en la evaluación de méritos continúan a la siguiente fase.

7. Entrevistas

Los candidatos preseleccionados presentan sus planes de trabajo y responden preguntas de los integrantes de la comisión.

8. Selección de seis candidatos

La Comisión de Postulación vota y conforma una nómina de seis candidatos, que se presenta al Congreso.

9. El Congreso elige al Contralor

Esta es la etapa que está pendiente. Los diputados deben votar entre los seis candidatos incluidos en la nómina. Para elegir al nuevo Contralor se requieren 81 votos, equivalentes a la mayoría absoluta del Congreso.

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