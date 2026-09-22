Congreso recibe nómina de seis candidatos a dirigir la Contraloría General de Cuentas

El Congreso ya tiene en su poder la nómina de los seis candidatos a dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC), lista que fue entregada por el presidente y secretarios de la comisión de postulación.

Ahora queda en manos de los diputados el ponerse de acuerdo para hacer la elección del funcionario para el periodo 2026-2030.

La llegada de este nuevo jefe a la institución fiscalizadora será en un momento clave para las elecciones generales del 2027, lo que aumenta el interés de los diputados por colocar un contralor afín a ellos y a sus partidos, según la conclusión de algunos grupos de observación del proceso.

El Congreso tiene previsto agendar la elección del jefe de la CGC en las sesiones plenarias del 6 o del 8 de octubre, lo que da algunas semanas a los diputados para analizar por quién de los seis candidatos se van a inclinar.

“La Comisión de Postulación ha cumplido con la responsabilidad que la Constitución le asignó, procurando realizar un análisis serio, objetivo y sustentado en criterios técnicos”, dijo Miquel Cortés, presidente de la postuladora y rector de Universidad Rafael Landívar (URL).

La nómina de seis candidatos se encuentra integrada por tres profesionales que no lograron desvanecer señalamientos sociales, que los cuestionan por falta de ética e independencia.

Pero pese a esto, según el presidente de la comisión, se logró entregar una lista de seis candidatos “balanceada”, ya que otros no tienen señalamientos, además de destacar la experiencia profesional, grados académicos y notas alcanzadas tras la evaluación.

La lista

Luis Antonio Marroquín Pimentel Marco Antonio Veléz González Jorge Giovanni Castellanos Gudiel Elfego Odair Castañón González Oscar Alberto Hernández Romero Julio Otoniel Roca Morales

De ellos, los que todavía mantienen los cuestionamientos sociales son Marroquín, actual director de probidad de la CGC, quien no logró desvanecer un señalamiento por el traslape en el horario de algunas actividades acreditadas en su postulación, lo que hace dudar de la manera en la que habría obtenido algunos de los expedientes necesarios para postularse al cargo; sin embargo, logró convencer a la mayoría de los comisionados y consiguió un puesto en la nómina.

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Con cuatro rondas de votación quedó integrada de la nómina de 6 candidatos.



CANDIDATOS:

👤 Luis Antonio Marroquín Pimentel

👤 Marco Antonio Vélez González

👤 Jorge Giovanni Castellanos Gudiel

👤 Elfego Odair Castañón… pic.twitter.com/YyKaJFngKD — Guatemala Visible (@guatevisible) September 20, 2026

Castellanos, actual subcontralor de Calidad del Gasto, fue el más cuestionado, destacando por dudas por la forma en que obtuvo un doctorado al mismo tiempo que habría impartido clases como docente, además de la aparente contratación de allegados en la CGC.

También es señalado el candidato Castañón, subcontralor Administrativo, de quien se duda de su independencia por tener parentesco con un diputado oficialista del cancelado Movimiento Semilla, además de la aparente contratación de amigos en la CGC, junto al ascenso de su esposa en la institución.

Quienes pasaron sin señalamientos sociales son tres: Marroquín Pimentel, Vélez González, y Roca Morales. Para la elección de contralor se necesitan 81 votos para elegir al candidato.

Publicidad, transparencia e independencia

El presidente de la comisión declaró que la postuladora cumplió con el cronograma previsto para la elección de candidatos, dando paso a la elección final que le corresponde al pleno de diputados.

Cortés, destacó que es primordial que el mismo Congreso y sus diputados respeten principios de publicidad, transparencia e independencia en la elección del futuro jefe de la CGC.

Momento en que la postuladora entrega la nómina a autoridades del Congreso. Video: URL.

“En los últimos años, algunas instituciones del país han hecho mal uso de sus competencias y funciones, para responder a intereses particulares y no a al interés general de Guatemala. Frente a un próximo contexto de elecciones generales, es imprescindible que el siguiente contralor General de Cuentas garantice la independencia de la institución”, dijo.

El presidente de la comisión recordó la importancia que tendrá esta elección, por lo que fue claro al solicitar públicamente a los diputados que hagan la decisión respetando criterios técnicos, transparencia y pensando en el bien común.

“Solicito que las discusiones y decisiones que conduzcan a la elección final se desarrollen con máxima publicidad y transparencia; que el análisis se fundamente en criterios técnicos y objetivos; y que la decisión que se tome responda al propósito de identificar a la persona más idónea para servir al país”, explicó.

Actualmente Frank Bode Fuentes dirige la CGC, pero su mandato concluye el próximo 12 de octubre, para que el futuro Contralor comience su mandato de cuatro años el 13 de octubre.