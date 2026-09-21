Les ofrecía trabajo, las amenazaba y luego les apuntaba con un arma: así operaba el presunto violador serial en San José Pinula

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) del la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Rosendo de Jesús Herrera Moguel, de 51 años, conocidio como Caroño, señalado de agredir sexualmente a tres mujeres.

La aprehensión se efectuó el 19 de septiembre del 2026, a las 19.20 horas, en la 1a. avenida, frente al inmueble 1-68 de la zona 3, aldea Las Anonas, San José Pinula, Guatemala.

Según la información policial, Herrera Moguel se movilizaba en el vehículo con placas P-172CDJ cuando fue detenido por investigadores del Departamento de Investigación de Violencia contra la Mujer, Libertad e Indemnidad Sexual de la DEIC.

La Policía informó que Herrera Moguel era requerido por órdenes judiciales por el delito de violación y lo sindica de haber agredido sexualmente a tres mujeres, de 38, 65 y 19 años.

Les ofrecía trabajo

De acuerdo con la investigación, Herrera Moguel ofrecía trabajo a las víctimas y les pedía que lo acompañaran.

Posteriormente, según la información policial, las amenazaba y utilizaba la fuerza para agredirlas sexualmente. Para intimidarlas habría utilizado un arma blanca o un arma de fuego.

Presunto violador fue ligado a proceso y enviado a prisión

Herrera Moguel compareció el 20 de septiembre del 2026 a audiencia de primera declaración, en la cual fue ligado a proceso por los delitos de violación y violación con agravación de la pena.

El Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual fijo para el 21 de diciembre del 2026 la fecha para la presentación del acto conclusivo.

Herrera Moguel permanece recluido en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18.

Registra nueve antecedentes

Según los registros policiales, Herrera Moguel tiene nueve antecedentes.

Intento de robo

Hurto

Intento de violación

Lobo

Dos por robo agravado

res por violación

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas el 19 de septiembre del 2026 y firmadas por la jueza Karen Jeanette Chinchilla Menéndez de Argueta.

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron un arma blanca, tres teléfonos celulares y dos tarjetas de crédito o débito que, según la información preliminar, pertenecerían a una de las posibles víctimas.

Herrera Moguel quedó recluido en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, según el registro del Organismo Judicial.

Además, señala que el proceso está a cargo del Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual (Maimi).