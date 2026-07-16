La “cirugía” que cambió la vida de Héctor Ramos: casi pierde una pierna por la intervención de un falso médico

Una "cirugía" practicada por un hombre que se hizo pasar por médico en mayo del 2022 cambió la vida de Héctor Aníbal Ramos Florián. Lo que comenzó con un accidente de tránsito terminó en una pesadilla: estuvo a punto de perder una pierna, quedó imposibilitado para trabajar y su familia ha gastado más de Q600 mil para salvarle la extremidad. Hoy, mientras el falso médico permanece en prisión preventiva, su madre lucha por sostener a la familia, pagar deudas y comprar medicamentos.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se expuso el caso de Héctor Ramos, de 38 años, quien señala que fue "operado" por Orvin Alexis García Barrientos, de 36 años, investigado por el Ministerio Público (MP) por presuntamente hacerse pasar por médico.

Según la investigación, el señalado fue capturado el 10 de junio del 2026 y permanece en prisión preventiva por los delitos de lesiones graves y usurpación de calidad.

“Prácticamente destrozó más mi pierna”

El 19 de febrero del 2022, Héctor Ramos sufrió un accidente de motocicleta. En el Hospital General San Juan de Dios le indicaron que existía el riesgo de amputarle la pierna derecha. Posteriormente buscó atención en un hospital privado, donde lograron salvarle la extremidad.

Las dificultades económicas lo llevaron después al Hospital Roosevelt, donde nuevamente recibió un diagnóstico que apuntaba a una posible amputación. Fue entonces cuando una persona le proporcionó el contacto de quien se presentó como médico y le ofreció intervenirlo quirúrgicamente con facilidades de pago.

Héctor Ramos asegura que estuvo a punto de perder la pierna tras ser operado por un hombre que, según la investigación del MP, se hacía pasar por médico. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

La decisión terminó agravando su estado de salud.

“Lo que hizo fue prácticamente destrozarme más la pierna, porque resulta que no es médico”, relató Héctor Ramos, quien aseguró que también fue engañado mientras permanecía hospitalizado.

Según el MP, Orvin Alexis García Barrientos no figura como médico y, de acuerdo con la investigación, utilizaba el número de colegiado profesional que pertenece a otra persona para ofrecer procedimientos quirúrgicos.

El abogado Alejandro Alfonso asegura que existen indicios de que otras personas también habrían sido intervenidas por el hombre señalado de hacerse pasar por médico. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

El abogado de la familia, Alejandro Alfonso, afirmó que el caso podría involucrar a más víctimas.

“Tenemos conocimiento que sí tuvo intervenciones quirúrgicas a otras personas en este sanatorio de nombre Claret, que se encontraba en San Cristóbal. Tenemos conocimiento de que hubo otras intervenciones”, afirmó.

El profesional hizo un llamado a quienes consideren haber sido afectados por el señalado para que presenten las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

Gastos y deudas

Desde aquella "cirugía", la vida de la familia cambió por completo.

Entre hospitalizaciones, operaciones, tratamientos, medicamentos y préstamos, los gastos superan los Q600 mil. A pesar de vender un terreno y adquirir préstamos para costear la atención médica, aún mantienen una deuda superior a los Q200 mil.

“Yo calculo que todavía debo unos 200 y algo mil. De operaciones, de deudas y más préstamos. Todavía se le debe al último médico que sí es médico y que me salvó la pierna”, expresó Héctor Ramos.

Ramos, padre de tres hijos, unos gemelos de 5 años y otro niño de 7, explicó que desde el accidente no ha podido volver a trabajar y que los menores permanecen bajo el cuidado de su madre.

“Hay veces que yo no como por darles a ellos”

Mientras Héctor continúa su recuperación, el principal sostén de la familia es su madre, Gloria Florián.

Además de apoyar a su hijo lesionado, también cuida a otro hijo, de 37 años, quien vive con las secuelas de un derrame cerebral que sufrió desde bebé.

Gloria Florián afirma que la familia ha gastado más de Q600 mil para salvar la pierna de su hijo y aún mantiene una deuda superior a Q200 mil. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Conmovida por la situación que enfrenta la familia, Gloria Florián resumió el sacrificio diario que hace para sacar adelante a sus hijos y a sus nietos.

“Nos ha costado. Hay veces que yo no como por darles a ellos. Yo le pido sobre todo a Dios que haga justicia”, expresó.

Mientras el proceso penal continúa en los tribunales, Héctor Ramos y su familia esperan que las autoridades determinen las responsabilidades del caso y que puedan recibir una indemnización por los daños sufridos. Entretanto, solicitan apoyo para adquirir medicamentos y hacer frente a las deudas acumuladas durante casi cuatro años de lucha.

La familia habilitó una cuenta para quienes deseen brindar ayuda económica:

Banco Industrial

Cuenta monetaria: 7170295757

7170295757 A nombre de: Gladys Maribel Cojón Pirir

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