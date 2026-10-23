Caso Solórzano Foppa: capturan a agentes de la Comisaría 13 de la PNC

Policías de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron capturados este 23 de octubre, en seguimiento al asesinato del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrido el 17 de octubre en el Campo Marte, zona 5 de la capital.

“Fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia siete integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC): un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes, por presuntas irregularidades en el procedimiento de detención de los hermanos Choc Toz”, indicó el Ministerio de Gobernación en un comunicado.

El Ministerio de Gobernación dijo que ninguna actuación policial está fuera del alcance de la ley y que cualquier presunta irregularidad debe ser investigada, independientemente del grado o cargo de quienes estén involucrados.

Las detenciones se registran después de que el subdirector general de Operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Esvin Jacinto, reconociera, durante una citación con diputados el 21 de octubre del 2026, irregularidades en el procedimiento de captura de los hermanos Choc Toz.

El 22 de octubre, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, confirmó, durante otra citación con diputados del bloque VOS, que varios agentes y el jefe de la Comisaría 13 habían sido separados de sus funciones mientras avanzaban las investigaciones.

En la citación, Jacinto, explicó, que los detenidos fueron trasladados a una subestación policial, pese a que el procedimiento establecía que debían ser conducidos directamente a la Torre de Tribunales.

También se reportaron transbordos entre autopatrullas y cambios de ruta que no fueron comunicados a los mandos superiores de la institución.

Añadió que la Policia desconocía esos movimientos y calificó el procedimiento como un rompimiento de la línea de mando.

"De todo ese movimiento yo no me enteré porque no me lo informan. Al no llegar la información directa a nosotros… en ese momento, hay un rompimiento de la línea de mando", indicó.

MP inspeccionó autopatrulla utilizada en el traslado

El MP llevó a cabo el 22 de octubre una inspección en la Dirección General de la PNC. Los fiscales revisaron una autopatrulla identificada con el número GUA 13190, que habría sido utilizada el 17 de octubre para trasladar a los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, después de su captura.

Durante la diligencia, el personal del MP inspeccionó el interior, el exterior y la bahía del motor del vehículo policial.

La captura de los hermanos Choc Toz

Después del ataque armado en el que murieron Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, agentes de la Comisaría 13 capturaron en la zona 16 a los hermanos Choc Toz.

La PNC los presentó inicialmente como sospechosos de haber participado en el crimen. Sin embargo, durante la audiencia de primera declaración, un juez dictó falta de mérito a favor de ambos y quedaron en libertad.

El abogado defensor señaló que uno de los aspectos cuestionados fue la procedencia de una carabina que, según el reporte policial, fue localizada entre las pertenencias de los detenidos.

Según la policía, esa arma estaba registrada a nombre de un particular y que no tenía reporte de robo.