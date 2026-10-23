Tras doble asesinato en Campo Marte, Cultura relanza concurso para instalar cámaras de vigilancia

La seguridad en el Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte quedó bajo cuestionamiento después del ataque armado ocurrido el 17 de octubre del 2026, en el que murieron Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Los atacantes ingresaron al centro deportivo con armas de fuego, y a las 9.40 horas, según la policía, dispararon contra las víctimas. En reacción, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) pide ayuda a las Naciones Unidas para reforzar el esquema de seguridad e instalar un sistema de videovigilancia más robusto.

La recolección de evidencias para esclarecer el crimen, incluidas las grabaciones que permitan identificar a los agresores, llevó a preguntar si existen cámaras en las instalaciones recreativas.

Los registros de Guatecompras muestran que, en el 2023, el MCD adquirió seis circuitos cerrados de cámaras de seguridad por Q84 mil. Sin embargo, en julio del 2026 buscó, sin éxito, contratar la instalación de 48 cámaras, cuyos equipos serían proporcionados por el centro deportivo.

El 22 de octubre, después del ataque armado, el Ministerio lanzó un nuevo concurso para contratar la instalación de un circuito cerrado de videovigilancia.

La compra de equipos de videovigilancia en el 2023, el intento fallido de instalación en julio del 2026 y la convocatoria de un nuevo concurso después del ataque armado evidencian las dificultades del MCD para implementar un sistema de cámaras de seguridad en el Campo Marte, que, según confirmó la institución, carece de videovigilancia.

El complejo deportivo ubicado en la zona 5 capitalina está bajo resguardo de ocho guardias de seguridad privada armados y otros cuatro guardias del MCD.

Una de las obligaciones de los guardias es impedir el ingreso de personas con armas de fuego o armas blancas, de acuerdo con las especificaciones del contrato adjudicado a Black Warrior Security, Sociedad Anónima.

Según los registros de Guatecompras, el Ministerio de Cultura y Deportes adjudicó a Black Warrior Security un contrato por Q7.2 millones para prestar servicios de seguridad privada durante 12 meses en siete parques y centros deportivos.

De los 80 agentes contratados, 16 fueron asignados a Campo Marte, distribuidos en dos turnos de ocho guardias. El costo de ese personal es de Q120 mil mensuales, equivalentes a Q1.44 millones durante los 12 meses del contrato.

Las especificaciones técnicas establecen que los agentes deben contar con armamento y municiones, equipos de comunicación y mecanismos de control de los accesos.

Ministro afirma que la seguridad funcionaba sin anomalías

El 21 de octubre, después de una reunión con la Comisión de Finanzas del Congreso en la que se abordó el presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes para el 2027, el ministro Luis Méndez Salinas fue consultado sobre el funcionamiento de la seguridad privada en Campo Marte.

Al funcionario se le preguntó por qué los guardias no detectaron el ingreso de armas al recinto.

Méndez Salinas evitó explicar las circunstancias y argumentó que el caso se encuentra bajo reserva por solicitud del Ministerio Público (MP).

Ante una nueva pregunta sobre cómo ingresaron las armas, el ministro reiteró que no podía proporcionar detalles.

Le podría interesar: Solórzano Foppa tenía cuatro policías asignados a su seguridad: qué ocurrió durante el ataque en Campo Marte

Viceministro confirma que Campo Marte no tiene cámaras

Durante la misma actividad, Méndez Salinas fue consultado sobre las cámaras de seguridad de Campo Marte, pero tampoco confirmó si estaban instaladas o en funcionamiento.

El 22 de octubre, en una entrevista con Prensa Libre, el viceministro Carlos Amézquita confirmó que no hay cámaras de videovigilancia en el centro deportivo.

"Es correcto, no hay cámaras en el Campo de Marte", afirmó.

Además, dijo que se solicitó apoyo a Naciones Unidas para identificar a un experto que asesore la elaboración de una estrategia de seguridad de largo plazo para los parques y centros deportivos administrados por la cartera.

El viceministro dijo que el especialista todavía no había sido designado y que, mientras tanto, los equipos del ministerio trabajan en la revisión de los protocolos de seguridad.

Agregó que el ministerio trabaja en un proyecto más amplio para instalar cámaras en los parques y centros deportivos administrados por la cartera.

Un concurso publicado en el portal de compras y contrataciones públicas Guatecompras, en julio del 2026, recuerda un proceso fallido para la instalación de cámaras. Entonces, el MCD buscó un contratista para colocar 48 cámaras, seis grabadores de video en red (NVR) de ocho canales, con discos duros de 8 terabytes, 10 discos duros externos de 4 terabytes, antenas de comunicación, un equipo de cómputo y materiales eléctricos.

Según los documentos relacionados con el concurso, el ministerio ya contaba con esos equipos. El viceministro también reconoció que no contaba con información precisa sobre cuándo se habían adquirido.

"No le puedo dar con certeza en qué momento se compraron, me parece que fueron compradas en algún momento en el 2024 o 2025, no le puedo dar un dato exacto, pero la urgencia era instalarlas específicamente", indicó.

Sin embargo, ninguno de los dos oferentes interesados en proveer el servicio de instalación cumplió con los requisitos administrativos para considerar la adjudicación.

Imágenes de referencia de las cámaras de vigilancia que el Ministerio de Cultura y Deportes incluyó en los anexos del concurso para contratar la instalación de un circuito cerrado en Campo Marte. El proceso quedó sin adjudicar. (Foto Presa Libre: Ministerio de Cultura)

También le podría interesar: “Los narcopolíticos y narcotraficantes deberían estar preocupados y nerviosos”, señala la Embajada de EE. UU. en Guatemala

Cámaras previstas para accesos y bienes administrativos

Amezquita sostuvo que las 48 cámaras contempladas en el concurso de julio tenían un alcance limitado frente al esquema de seguridad que ahora busca implementar el ministerio.

"Esas cámaras se habían pensado más que todo para las puertas de ingreso, para el resguardo un poco de los materiales y bienes administrativos. Entonces, necesitamos avanzar de ese proyecto a algo muchísimo más amplio", explicó.

Señaló que el nuevo sistema deberá cubrir espacios extensos y permitir el registro de imágenes durante la noche.

Ante la consulta de por qué no se volvió a convocar el concurso de instalación después de que el procedimiento de julio quedara sin adjudicar, el viceministro afirmó que se está revisando el esquema de seguridad.

"Nosotros estamos revisando los protocolos de seguridad y vamos a incluir estas cámaras porque, bueno, son un bien que pueden servir, pero seguramente será un sistema más amplio que ese que se había planteado", respondió.

Ministerio adjudicó Q84 mil para adquirir 48 cámaras en el 2023

Los registros de Guatecompras muestran que, desde septiembre del 2022, el Ministerio de Cultura y Deportes promovió varios concursos para adquirir sistemas de circuito cerrado de cámaras de seguridad destinados a Campo Marte. Entre septiembre de ese año y junio del 2023, seis procedimientos fueron prescindidos y uno fue declarado desierto.

El 18 de julio del 2023, la cartera publicó otro concurso, identificado con el NOG 20645864, que fue adjudicado el 11 de agosto por Q84 mil a la empresa mercantil ER TELECOM, propiedad de Edgar Felipe Escobar Roldán.

La contratación contemplaba la adquisición de seis sistemas de circuito cerrado, cada uno con ocho cámaras inalámbricas, para un total de 48 cámaras.

El Acta Administrativa 110-2023, suscrita el 5 de septiembre de ese año, estableció que los equipos debían entregarse en una bodega de la Dirección General del Deporte y la Recreación, en la zona 4 de Mixco, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación de la orden de compra.

Aunque la adquisición del 2023 y el concurso de instalación de julio del 2026 coinciden en la cantidad de cámaras, los documentos disponibles no permiten confirmar que se trate de los mismos equipos ni establecer si los sistemas adjudicados fueron recibidos.

El plano publicado en julio del 2026 muestra los puntos donde se proyectaba instalar 48 cámaras de seguridad en el Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte. El proceso quedó sin adjudicar. (Foto Presa Libre: Ministerio de Cultura)

Nuevo concurso presenta diferencias entre sus documentos

El 22 de octubre del 2026, el Ministerio de Cultura y Deportes publicó un nuevo concurso, identificado con el NOG 32431813, para contratar la instalación de cámaras de seguridad en Campo Marte.

Aunque los términos de referencia identifican Campo Marte como destino del servicio, el formulario de requisición y el anexo técnico mencionan el Centro Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo García, en la zona 7 capitalina.

El anexo contempla un sistema de 16 cámaras, pero la diferencia entre los documentos impide establecer con certeza si esa cantidad corresponde al proyecto previsto para Campo Marte.

Mientras se concreta un sistema de videovigilancia, el ministerio anunció la implementación de detectores de metales manuales en los accesos.

El viceministro Amezquita indicó que Black Warrior Security proporcionó los equipos sin aumentar el costo del contrato.

También explicó que se revisarán los accesos desde los parqueos para ampliar los controles a las personas que ingresan en vehículos.

El ministerio prevé presentar un nuevo esquema de seguridad en aproximadamente 15 días.

También le podría interesar: Narcopolítica en Guatemala: MP investiga vínculos del narcotráfico con el Estado y la actividad electoral

Detectores de metales y revisión de accesos

El funcionario dijo que se comenzó a distribuir detectores de metales de mano en los parques de la capital y que también prevé llevarlos a Cobán y Zacapa.

Precisó que no se trata de arcos detectores, sino de equipos portátiles que serán utilizados por los guardias de Black Warrior Security.

Amezquita indicó que la revisión con detectores manuales comenzó en los ingresos peatonales, pero que todavía es necesario modificar los accesos desde los parqueos para incluir a quienes llegan en vehículos.

Indicó que se busca que ambos grupos de visitantes pasen por un mismo punto de control, lo que requerirá adecuaciones de infraestructura según las características de cada parque.