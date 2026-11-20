El Ministerio Público (MP) reveló este viernes 20 de noviembre que integrantes del Barrio 18 fueron los responsables materiales del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, exsuperintendente de Administración Tributaria, y Gustavo Adolfo Aguilar Gramajo, ocurrido el 17 de octubre en un complejo deportivo de Campo Marte, zona 5 capitalina.

El fiscal general Gabriel García Luna confirmó que las investigaciones permitieron establecer la participación de esa estructura criminal en el ataque armado que causó la muerte de ambos hombres.

"Sí, efectivamente fue el grupo terrorista denominado Barrio 18 el actor material del asesinato. Es lo que podemos indicar hasta ahora por la reserva judicial, para no dañar la investigación y poder capturar al resto de personas involucradas", afirmó García Luna en conferencia de prensa.

Las autoridades explicaron que, debido a la reserva judicial del expediente, existen detalles que todavía no pueden divulgarse para evitar que se afecten las diligencias y las posibles capturas de otros implicados.

Edwin Santiago Chavajay, secretario general del MP, informó que dos integrantes del Barrio 18 fueron capturados y ligados a proceso penal por el delito de asesinato en agravio de Solórzano Foppa y Aguilar Gramajo.

Chavajay explicó que las investigaciones buscan establecer quiénes participaron directamente en el ataque y quiénes cooperaron para cometerlo.

El funcionario también reveló que los investigadores identificaron varios vehículos utilizados en el escenario del crimen, aunque evitó proporcionar detalles debido a la reserva del caso.

Según el secretario general, para los próximos días se esperan capturas de otros presuntos responsables materiales e intelectuales del asesinato.

Más de 50 allanamientos y requisas en cárceles

Como parte de las investigaciones, el MP ha efectuado más de 50 allanamientos para localizar e identificar indicios relacionados con el doble crimen.

Chavajay también informó que se ha individualizado a tres personas y que las diligencias incluyen el secuestro de armas de fuego.

Las autoridades efectuaron requisas en centros de detención, entre ellos Renovación 1 y Canadá, como parte de las acciones para esclarecer el ataque.

El secretario general reiteró que la reserva judicial impide revelar otros hallazgos de las investigaciones.

Investigan irregularidades en las primeras capturas

José Raúl López Lamadrid, coordinador nacional del MP, explicó que las investigaciones también permitieron detectar posibles irregularidades en el procedimiento policial efectuado después del ataque.

El funcionario recordó que, inicialmente, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a los hermanos Choc Toz como presuntos responsables del crimen. Sin embargo, el MP solicitó que se dictara falta de mérito a favor de ambos, al considerar que no tenían relación con el hecho.

Esta situación dio lugar a dos líneas de investigación: una para identificar a los responsables del ataque armado y otra para determinar si hubo irregularidades en la detención de los hermanos Choc Toz, a quienes presuntamente les implantaron un arma de fuego.

López Lamadrid explicó que, desde las primeras diligencias, los investigadores advirtieron que los detenidos inicialmente no estaban vinculados con el asesinato.

Las pesquisas sobre el procedimiento policial permitieron la captura de siete integrantes de la PNC, entre ellos un comisario, un oficial, un inspector y varios agentes.

Los delitos investigados incluyen abuso de autoridad y transporte y traslado ilegal de armas de fuego.

El coordinador nacional del MP señaló que la investigación científica permitió seguir la ruta del arma de fuego, establecer su procedencia y determinar a quién pertenecía.

Estas diligencias también permitieron vincular a los propietarios del arma y establecer la participación de un agente de la PNC que elaboró documentos relacionados con un traspaso anómalo.

De acuerdo con López Lamadrid, en esta línea de investigación posterior al ataque hay 10 personas ligadas a proceso penal.

El ataque en Campo Marte

Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gramajo murieron el 17 de octubre durante un ataque armado ocurrido en un complejo deportivo de Campo Marte, zona 5 capitalina.

Los Bomberos Municipales informaron que recibieron llamadas de alerta por disparos en el lugar. Cuando los socorristas llegaron, encontraron a los dos hombres sin signos vitales.

Solórzano Foppa, de 43 años, fue jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y también trabajó como fiscal del Ministerio Público entre el 2008 y el 2012.

Como abogado, participó en casos de impacto relacionados con corrupción.

Después del ataque, la PNC informó sobre la captura de dos presuntos responsables y la incautación de un arma de fuego.

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