JuSTICIA
MP confirma que ejecuta allanamientos por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa
El Ministerio Público afirma que efectúa al menos 16 allanamientos en la ciudad de Guatemala como parte de la investigación del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa. La mayoría de las diligencias se lleva a cabo en la zona 13.
El Ministerio Público (MP) afirmó que desarrolla este viernes 30 de octubre una serie de allanamientos con el fin de reunir indicios en la investigación del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido en el Campo Marte, zona 5 de la capital.
Solórzano Foppa murió en un ataque armado la mañana del 17 de octubre. En el hecho de violencia también falleció Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
El pasado 22 de octubre, altos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC) afirmaron que cuatro equipos de investigación y dos de videoforense trabajan para esclarecer el asesinato de Solórzano Foppa.
En esa ocasión, durante una citación con diputados, evitaron revelar las características de los sospechosos difundidas mediante una alerta policial tras el asesinato, con el argumento de que la información está bajo reserva.
Por el caso de Solórzano Foppa, siete agentes de la PNC quedaron ligados a proceso penal y en prisión preventiva por supuestas irregularidades en la captura de los hermanos Choc Toz.
Los hermanos fueron capturados minutos después del ataque; sin embargo, recuperaron su libertad por falta de mérito.
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Los agentes serán investigados por los supuestos delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.
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