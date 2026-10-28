Caso Solórzano Foppa: siete agentes de la PNC enfrentarán proceso penal por la captura de los hermanos Choc Toz

Justicia

Caso Solórzano Foppa: siete agentes de la PNC enfrentarán proceso penal por la captura de los hermanos Choc Toz

Juez envía a prisión a siete agentes de la PNC vinculados con la captura de los hermanos Choc Toz en el caso Solórzano Foppa.

y

| time-clock

Siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), señalados de irregularidades en la captura de los hermanos Choc Toz, ocurrida el 17 de octubre en un sector de la zona 16 de la capital, enfrentarán proceso penal por cuatro delitos.

Durante la continuación de la audiencia de primera declaración, este miércoles 28 de octubre, el juez tercero penal, Julio César Vázquez Xol, resolvió ligarlos a proceso penal por los delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

Además, el juzgador ordenó su ingreso a la cárcel Mariscal Zavala y otorgó un plazo de dos meses al Ministerio Público (MP) para ampliar las diligencias de investigación.

La resolución del juez se produjo después de tres días de audiencia de primera declaración.

EN ESTE MOMENTO

El juez Delmar González dirige la audiencia de extinción de dominio de 11 bienes vinculados con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien participa por videoconferencia sin mostrar su rostro en la pantalla. (Foto Prensa Libre: Javier Hernández)

Avanza proceso de extinción de dominio de 11 bienes vinculados con Roxana Baldetti y el MP busca que pasen al Estado

Right
Agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de los Bomberos Municipales permanecen en el lugar donde ocurrió un ataque armado en un puesto de comida de la colonia La Palmita, zona 5 capitalina. (Foto Prensa Libre: CBM)

Ataque armado en puesto de comida deja un hombre y una mujer muertos en la colonia La Palmita

Right

El proceso continuará en enero de 2027 con la etapa intermedia, cuya fecha aún está pendiente de confirmación.

Para leer más: Crimen contra Solórzano Foppa: agentes capturados señalan intereses políticos y al crimen organizado

Captura de los hermanos Choc Toz

La mañana del 17 de octubre, Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro murieron en un ataque armado en el Campo Marte, zona 5 de la capital.

Tras el doble crimen, la PNC reportó la captura de los hermanos Choc Toz como posibles sospechosos y les decomisó un arma de fuego.

Posteriormente, un juez dictó falta de mérito a favor de los hermanos, quienes recobraron su libertad, mientras que los agentes ahora enfrentan un proceso penal por posibles irregularidades en la detención.

LECTURAS RELACIONADAS

CITACIîN PNC. El diputado Jos Chic mand a citar a autoridades de la PNC, CGC y de la Comisin contra la Corrupcin para dialogar sobre el presupuesto de la alimentacin de los agentes de la PNC, el cierre de algunos comedores de la institucin de defensa civil, agentes asignados a la USAC y una compra dudosa de juegos de amueblados. En la imagen, autoridades de la PNC durante la citacin. David Boteo, director general de la PNC. Juan Diego Gonzlez. 080626

David Custodio Boteo es destituido de la PNC: así evolucionaron los homicidios y las extorsiones durante su gestión

chevron-right
Los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz exigen disculpas públicas al Estado de Guatemala y dan un plazo de 48 horas para recibir una respuesta, tras su captura por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, caso en el que ambos quedaron en libertad por falta de mérito. foto Byron Rivera 22/10/2026

¿Habrá una disculpa pública para los hermanos Choc? Esto respondió el presidente Arévalo

chevron-right

El MP informó el viernes 23 de otubre que, como resultado de las diligencias, se ejecutaron siete órdenes de aprehensión emitidas por juez competente contra Erick S., Luis R., Juan R., Julio B., Manuel C., Uber C. y Bryan D.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Agentes de la PNC Asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa Juan Francisco Solórzano Foppa Policía Nacional Civil 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM