Caso Solórzano Foppa: siete agentes de la PNC enfrentarán proceso penal por la captura de los hermanos Choc Toz

Siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), señalados de irregularidades en la captura de los hermanos Choc Toz, ocurrida el 17 de octubre en un sector de la zona 16 de la capital, enfrentarán proceso penal por cuatro delitos.

Durante la continuación de la audiencia de primera declaración, este miércoles 28 de octubre, el juez tercero penal, Julio César Vázquez Xol, resolvió ligarlos a proceso penal por los delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

Además, el juzgador ordenó su ingreso a la cárcel Mariscal Zavala y otorgó un plazo de dos meses al Ministerio Público (MP) para ampliar las diligencias de investigación.

La resolución del juez se produjo después de tres días de audiencia de primera declaración.

El proceso continuará en enero de 2027 con la etapa intermedia, cuya fecha aún está pendiente de confirmación.

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Captura de los hermanos Choc Toz

La mañana del 17 de octubre, Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro murieron en un ataque armado en el Campo Marte, zona 5 de la capital.

Tras el doble crimen, la PNC reportó la captura de los hermanos Choc Toz como posibles sospechosos y les decomisó un arma de fuego.

Posteriormente, un juez dictó falta de mérito a favor de los hermanos, quienes recobraron su libertad, mientras que los agentes ahora enfrentan un proceso penal por posibles irregularidades en la detención.

El MP informó el viernes 23 de otubre que, como resultado de las diligencias, se ejecutaron siete órdenes de aprehensión emitidas por juez competente contra Erick S., Luis R., Juan R., Julio B., Manuel C., Uber C. y Bryan D.

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