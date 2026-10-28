David Custodio Boteo es destituido de la PNC: así evolucionaron los homicidios y las extorsiones durante su gestión

La gestión de David Custodio Boteo al frente de la Policía Nacional Civil (PNC) concluyó este 27 de octubre del 2026, marcado por el aumento de los homicidios y las extorsiones durante el 2025, aunque otros indicadores delictivos registraron disminuciones, según estadísticas del Ministerio de Gobernación (Mingob).

Entre el 2024 y el 2025, los homicidios pasaron de 2 mil 869 a 3 mil 139, un incremento de 9.41%, mientras que las extorsiones aumentaron 3.71%, de 25 mil 151 a 26 mil 83. Hasta el 15 de octubre del 2026, el Mingob contabilizaba 2 mil 471 muertes violentas.

Custodio Boteo fue removido junto con Esvin Jacinto Quiché, subdirector general de Operaciones, en medio de cuestionamientos por las actuaciones policiales relacionadas con el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. Además, de la captura de siete policías de la Comisaria 13, por irregularidades en la detención de los hermanos Choc Toz.

Este martes, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que las destituciones forman parte de un proceso de evaluación y reestructuración institucional.

Los indicadores durante la gestión de David Custodio Boteo

Datos del Mingob señalan que los hechos contra el patrimonio disminuyeron 8.04%. Las desapariciones también bajaron, de 2 mil 7 a mil 672 casos, una reducción de 16.69%.

Los registros de violencia intrafamiliar pasaron de 744 a 645, mientras que los hechos contra la sexualidad disminuyeron de 178 a 159 y los secuestros, de 14 a 13.

La gestión de Custodio Boteo fue cuestionada por el hallazgo de cadáveres abandonados en bolsas plásticas, sábanas y costales. Un reporte del Ministerio Público (MP), divulgado el 14 de octubre último, documentó 137 casos en el 2026, de los cuales 105 se localizaron en el departamento de Guatemala.

El entonces director de la PNC argumentaba que esas muertes violentas estarían vinculadas con disputas territoriales entre estructuras criminales y represalias internas de pandillas.

Las extorsiones también registraron un incremento. Según estadísticas de la cartera de Gobernación, en el 2024 se contabilizaron 25 mil151 casos, mientras que en el 2025 la cifra ascendió a 26 mil 83, un aumento del 3.71%. En lo que va del 2026, se registran 12 mil 799 extorsiones.

Una gestión operativa, según analista

Para el analista Eddy Morales, el balance de Custodio debe considerar tanto su experiencia policial como las debilidades que, a su juicio, presentó en la dirección de la policía.

Morales recordó que Custodio desarrolló una carrera operativa, ocupó cargos en la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), y fue subdirector de Operaciones antes de asumir la dirección general.

"No es un policía fabricado o prefabricado, sino al contrario, creo que fue un un policía de vocación, de carrera, y venía de una carrera operativa", añadió.

El analista considera que esa experiencia no necesariamente se tradujo en una conducción estratégica de la institución.

"Pero aquí hay un problema, la parte negativa, ¿verdad? que no tiene el perfil de administrador", indicó.

Morales explicó que dirigir la PNC requiere anticipar escenarios, coordinar recursos y establecer estrategias preventivas, además de responder a las necesidades operativas.

Desde su perspectiva, la gestión de Custodio Boteo tuvo continuidad con la administración anterior, pero no logró impulsar transformaciones estructurales en los mecanismos de supervisión y prevención.

Tres etapas de la gestión de Custodio Boteo

Morales divide el período de Boteo en tres etapas: continuidad institucional, desgaste por crisis de seguridad y una fase final marcada por los cuestionamientos al mando policial.

En la primera identifica la permanencia de Custodio Boteo después del cambio de gobierno, así como su experiencia previa en áreas operativas. Custodio era subdirector de operaciones en el gobierno de Alejandro Giammattei y luego asumió la dirección general con Bernardo Arévalo.

La segunda comprende episodios que, según el analista, afectaron la conducción de la institución, entre ellos, la fuga de 20 cabecillas del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2, en octubre del 2025, y los cuestionamientos por un operativo relacionado con Haroldo Lorenzana Terraza, alias Haroldito, en Huité, Zacapa.

La tercera etapa, según su análisis, estuvo marcada por el asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, ocurrido el 17 de octubre en el Campo Marte, zona 5 capitalina.

Cuestionamientos a la gestión administrativa

Alan Ajiatas, exfiscal del MP y analista en seguridad, considera que la permanencia de Custodio Boteo durante casi tres años al frente de la PNC resultó llamativa por los hechos controversiales que se registraron durante su administración.

A su juicio, las dificultades para responder a distintas crisis institucionales debilitaron progresivamente su gestión. En particular, considera que las irregularidades investigadas en el caso Solórzano Foppa pudieron influir en la decisión de relevarlo del cargo.

Ajiatas cuestionó las explicaciones ofrecidas por los mandos policiales ante el Congreso, especialmente cuando reconocieron desconocer detalles de los procedimientos o señalaron incumplimientos de los protocolos establecidos.

El analista también señaló deficiencias administrativas relacionadas con la adquisición de armas, patrullas y otros insumos para el funcionamiento policial. Según el exfiscal, los problemas para concretar esos procesos afectan la capacidad operativa de la institución.

También consideró que la permanencia del director de la PNC en el cargo debió aprovecharse para impulsar procesos de modernización, profesionalización y mejoras en la administración de recursos.

Por su parte, Edgar Morales, exfiscal del MP y analista en seguridad, señaló que la institución enfrenta carencias de armas, patrullas y vehículos para las labores de investigación. También expresó preocupación por posibles vínculos de agentes policiales con estructuras criminales, aunque no aportó casos específicos ni datos que permitan establecer la magnitud del problema.

"Creo que él recibió una institución fisurada y él terminó de quebrantarla", expresó.

El exfiscal recalcó que la administración de Custodio Boteo no logró fortalecer la capacidad de respuesta de la institución ante los hechos de violencia.

Villeda presenta resultados de seguridad

Durante el anuncio de la salida de Custodio Boteo, el ministro de Gobernación, aseguró que las extorsiones se redujeron 41% y que los homicidios muestran una tendencia a la baja en el 2026.

Villeda también informó sobre la captura de aproximadamente 847 pandilleros, la incautación de más de 5 mil armas de fuego durante el 2026 y el decomiso de casi Q5 millones en efectivo a estructuras criminales.

Además, reportó la captura de 41 personas con solicitud de extradición, el desmantelamiento de cuatro narco laboratorios y la incautación de 11 toneladas de cocaína.

El asesinato de Solórzano Foppa y los cambios en la PNC

Los últimos 10 días de la gestión de Custodio Boteo estuvieron marcados por las acciones de agentes de la PNC tras del asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, ocurrido el 17 de octubre en el Campo Marte, zona 5 capitalina.

Después del ataque, la Policía capturó a los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, quienes recuperaron su libertad luego de que un juez dictara falta de mérito.

Durante una citación en el Congreso, el 21 de octubre, el subdirector de Operaciones, Esvin Jacinto Quiché, reconoció que los agentes involucrados habían incumplido procedimientos al trasladar a los detenidos a una subestación, cambiar de patrullas y no informar a sus superiores.

El entonces subdirector admitió que esas actuaciones provocaron un rompimiento de la línea de mando.

Un día después, Custodio reconoció ante diputados que desconocía la hora exacta en que se había emitido la alerta policial para localizar a los sospechosos. También informó que varios agentes y el jefe de la Comisaría 13 habían sido separados de sus funciones.

El 23 de octubre, el MP y la PNC capturaron a siete agentes de esa comisaría por presuntas irregularidades relacionadas con la detención de los hermanos Choc Toz.