Mingob remueve a David Boteo, director de la PNC, y a Esvin Quiché, subdirector de Operaciones

El Ministerio de Gobernación (Mingob) removió a David Custodio Boteo, director general de la Policía Nacional Civil (PNC), y a Esvin Jacinto Quiché, subdirector de Operaciones.

La destitución de ambos funcionarios ocurren en medio de las investigaciones por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, así como de los señalamientos por irregularidades en la captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz.

Gobernación había informado que la revisión abarcaría los distintos niveles de mando de la institución, con el propósito de examinar las actuaciones relacionadas con estos hechos.

El Mingob había indicado que, si se comprueba que agentes policiales cometieron ilegalidades o incurrieron en una posible implantación de evidencia, deberán establecerse las responsabilidades.

Siete policías capturados por presuntas irregularidades

El viernes 23 de octubre, el Ministerio Público (MP) y la PNC capturaron a siete agentes de la Comisaría 13 de la PNC, señalados de presuntas irregularidades en la detención de Rigoberto y Daniel Choc Toz, quienes inicialmente fueron vinculados con el asesinato de Solórzano Foppa.

Los hermanos fueron detenidos después del ataque, pero posteriormente quedaron en libertad por una resolución de falta de mérito dictada por un juez.

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Según el MP, los siete policías son investigados por su presunta participación en los delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

Las investigaciones incluyen la presunta colocación de un arma de fuego a los hermanos Choc Toz durante el procedimiento policial.

El MP indicó que tanto la posible alteración de evidencias como las circunstancias del doble asesinato continúan bajo investigación para determinar las responsabilidades

PNC también enfrenta cuestionamientos por fuga de reos

La PNC también enfrentaba cuestionamientos por la fuga de los cabecillas del Barrio 18 que escaparon de la cárcel Fraijanes 2.

La fuga de 20 reos fue reportada el 12 de octubre del 2025 y dio lugar a operativos de búsqueda dentro y fuera de Guatemala, con apoyo de autoridades internacionales, según el Ministerio de Gobernación.

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