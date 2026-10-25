SIP alerta por violencia criminal en Guatemala tras asesinatos de periodistas y Solórzano Foppa

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SIP alerta por violencia criminal en Guatemala tras asesinatos de periodistas y Solórzano Foppa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alerta sobre la violencia criminal en Guatemala tras los asesinatos de periodistas y de Solórzano Foppa.

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CAMPO MARTE. MATAN A FOPPA

Juan Francisco Solórzano Foppa murió baleado en el Campo Marte, zona 5 de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Los asesinatos de dos periodistas y de un exfiscal anticorrupción en Guatemala han reavivado “las alarmas sobre la violencia criminal” como “mecanismo” para “silenciar voces críticas”, de acuerdo con el último informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La gremial periodística recordó en el documento, difundido este domingo 25 de octubre en su 82 asamblea general que se lleva a cabo en Bogotá, los asesinatos de los periodistas Carlos Cal Ical y Lisandro López Sánchez, además del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa.

Cal Ical fue acribillado con arma de fuego el pasado 26 de abril en el departamento de Alta Verapaz, mientras que López Sánchez perdió la vida también a tiros el 2 de octubre en Huehuetenango.

Por su parte, Solórzano Foppa fue abatido por sicarios el 17 de octubre cuando jugaba fútbol en el Campo Marte, zona 5, en un crimen que ha conmocionado al país centroamericano.

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En opinión de la SIP, se han reavivado “las alarmas sobre la violencia criminal como mecanismo para silenciar a las voces críticas” en Guatemala.

La organización regional periodística también lamentó que durante el último año proliferaron las “amenazas contra integrantes de medios de comunicación, detenciones y posibles actos de criminalización, así como intentos de limitar el acceso a la información pública por parte de funcionarios del gobierno del presidente Bernardo Arévalo”.

Para leer más: Crimen contra Solórzano Foppa: agentes capturados señalan intereses políticos y al crimen organizado

Uno de los casos establecidos como bloqueos del Gobierno a la información pública tuvo lugar en el Ministerio de Economía, que había decidido “modificar la información disponible” sobre las licitaciones públicas.

En el mismo sentido, la SIP recalcó que un informe semestral de la organización Red Rompe el Miedo documentó “51 casos y 73 agresiones contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación”. EFE

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ESCRITO POR:

Redacción EFE

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