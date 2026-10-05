EE. UU. y organizaciones de prensa condenan asesinato del periodista Evelio López Sánchez

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala y organizaciones nacionales e internacionales de prensa condenaron el asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez, ocurrido el 2 de octubre pasado en San Pedro Necta, Huehuetenango, y exigieron que el crimen sea esclarecido y los responsables sean llevados ante la justicia.

La delegación diplomática lamentó el asesinato y recordó que López Sánchez había denunciado amenazas de muerte relacionadas con su labor periodística.

“Lamentamos profundamente el asesinato del periodista Evelio López Sánchez en Huehuetenango, quien había recibido amenazas de muerte relacionadas con su labor periodística. Enviamos nuestras condolencias a su familia, a sus colegas y a la APEHUE. Una sociedad libre necesita una prensa que informe sin amenazas, sin miedo y sin autocensura. Esperamos que este caso sea esclarecido y que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia”, señaló la Embajada en redes sociales.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó el crimen e instó a las autoridades guatemaltecas a investigar el caso.

“Condenamos el asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez, ocurrido el viernes en San Pedro Necta, Huehuetenango, Guatemala. Instamos a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva, oportuna y transparente que esclarezca el crimen, determine el móvil e identifique y lleve ante la justicia a todos los responsables”, publicó la SIP en su cuenta de X.

RSF pide investigar posible móvil profesional

Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió que las autoridades consideren de manera prioritaria la posibilidad de que el asesinato esté relacionado con el trabajo periodístico de López Sánchez, quien fue muerto a tiros el 2 de octubre.

Según RSF, el periodista había declarado públicamente que recibió amenazas relacionadas con su trabajo. La organización pidió que los responsables sean llevados ante la justicia y que las autoridades garanticen la seguridad de los periodistas locales, especialmente ante la proximidad de las elecciones generales y municipales del 2027.

RSF recordó que otros dos periodistas fueron asesinados en Guatemala entre el 2025 y el 2026. Ismael Alonzo González, director de Producciones Alonzo, una página de información local y comunitaria de Quetzaltenango, fue asesinado el 21 de marzo del 2025.

Según información recopilada por la organización, Alonzo González había recibido amenazas que podían estar relacionadas con su trabajo sobre grupos criminales y había desistido de publicar información por temor a represalias.

El 26 de abril del 2026 fue asesinado el periodista independiente Carlos Humberto Cal Ical, en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. RSF indicó que cubría información sobre infraestructura municipal, carreteras y denuncias ciudadanas.

La organización también informó que durante el 2026 registró intimidaciones, restricciones a la cobertura y amenazas contra periodistas que investigan a autoridades locales, conflictos territoriales y el uso de recursos públicos en varios departamentos.

Guatemala ocupa el puesto 128 entre 180 países y territorios en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por RSF en el 2026.

APG exige investigación

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) expresó su “más enérgica condena” por el asesinato de López Sánchez, de 34 años, a quien identificó como periodista, comunicador y cronista deportivo.

La APG indicó que López Sánchez era fundador y administrador del medio digital local “Huehue es Noticia” y que se dedicaba a informar sobre los acontecimientos de su región.

Según información citada por la asociación, López Sánchez había recibido amenazas de muerte vinculadas con su labor informativa.

La organización consideró que el crimen representa un ataque contra la libertad de expresión y el derecho de la población a estar informada.

La APG exigió al Ministerio Público (MP) y al Ministerio de Gobernación una investigación “pronta, profunda e imparcial” que permita esclarecer el crimen, identificar a los autores materiales e intelectuales y llevarlos ante la justicia.

También reclamó medidas de protección y prevención para resguardar la vida y la integridad de periodistas y comunicadores que reciben amenazas en el país.

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