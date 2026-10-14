Mensajes criminales detrás de cadáveres abandonados: autoridades investigan 137 casos en Guatemala

Más de un centenar de cadáveres han sido localizados envueltos en plástico, sábanas o dentro de costales en lo que va del 2026 en Guatemala. Las autoridades relacionan esta modalidad criminal con disputas entre pandillas y estructuras delincuenciales. Los hallazgos ya triplican los registros de todo el año anterior.

Un reporte estadístico del Ministerio Público (MP), actualizado este mes y al que tuvo acceso EFE, detalla que se registraron 137 hallazgos de este tipo hasta octubre, cifra que supera los 39 casos contabilizados por la Policía Nacional Civil (PNC) durante todo el 2025.

"De acuerdo con las investigaciones y análisis realizados por las unidades especializadas, una de las principales líneas de investigación (sobre los cadáveres abandonados) está relacionada con la rivalidad y disputa territorial entre estructuras criminales", explicó a EFE el portavoz de la PNC, César Mateo.

Según el portavoz policial, las motivaciones de estos crímenes son sobre todo "el control de sectores utilizados para la venta y distribución de drogas, así como 'correcciones' a lo interno de las propias pandillas".

Las autoridades atribuyen estos crímenes principalmente a disputas violentas entre las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas grupos terroristas por la legislación guatemalteca en el 2025.

El desglose de los registros del MP precisa que 68 de las víctimas fueron localizadas en bolsas plásticas; 53, envueltas en sábanas, y 10, dentro de costales. Las demás fueron encontradas en distintas circunstancias.

Los cadáveres suelen ser abandonados en tramos carreteros desolados o sectores poco transitados, pero también en áreas urbanas. Uno de los casos más recientes ocurrió a finales de septiembre, cuando las autoridades encontraron los cuerpos de dos personas atadas de manos y pies.

El hallazgo ocurrió en Chinautla, a cinco kilómetros del centro de la capital, donde los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre dos cadáveres envueltos en bolsas plásticas, a un costado de la carretera.

Hasta el momento se desconoce quiénes son los responsables. La Fiscalía y la PNC investigan el caso mediante el análisis de grabaciones de cámaras de vigilancia.

Identificación de cadáveres

Las estadísticas contrastan con casos como el ocurrido en agosto, cuando fueron encontrados los cuerpos de dos jóvenes de 18 y 19 años envueltos en bolsas, en el sur de la capital. Sus familiares llegaron al lugar después de buscarlos durante 24 horas, tras haber sido secuestrados en una cancha de futbol cercana.

Los hallazgos se distribuyen en 14 de los 22 departamentos del país, aunque la mayoría se concentra en Guatemala, donde se han localizado 105 cadáveres abandonados a la intemperie.

Pese al aumento de estos hallazgos, la violencia homicida general en el país muestra una leve reducción en lo que va del año, según cifras de la organización civil Coalición por la Seguridad Ciudadana, que registró dos mil 338 homicidios entre enero y septiembre del 2026, 59 menos que los dos mil 397 contabilizados en el mismo período del 2025.

El portavoz policial detalló que la forma y las condiciones en que son abandonadas las víctimas constituyen indicios clave para las investigaciones. La Unidad de Videoforense y los investigadores analizan grabaciones de cámaras de vigilancia para reconstruir las rutas de traslado de los cuerpos e identificar a los responsables.

Como resultado de las pesquisas sobre este patrón, Mateo confirmó que las fuerzas de seguridad han capturado a más de 10 personas vinculadas con el abandono de cadáveres en sábanas y bolsas. Entre ellas figuran siete presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, detenidos en septiembre y acusados de al menos 17 homicidios.

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