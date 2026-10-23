Qué pasó con el caso de Solórzano Foppa: las dudas sobre el arma, los policías y el móvil del crimen

El asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro abrió dos líneas de investigación: quiénes perpetraron el ataque y qué ocurrió después con los primeros sospechosos detenidos.

A nueve días del ataque, las autoridades han informado de nuevas diligencias, pero todavía no han esclarecido públicamente quiénes dispararon ni cuál fue el móvil del asesinato.

Entre las dudas pendientes están el manejo del arma incautada, los traslados de los detenidos y las decisiones que tomó la Policía tras el doble crimen.

¿Qué pasó el día del asesinato de Solórzano Foppa?

Solórzano Foppa, exfiscal y abogado, y Aguilar Gamarro, deportista de judo, fueron asesinados a balazos el sábado 17 de octubre del 2026, en un campo de fútbol de la capital.

Pasadas las 9 horas de ese día, se escucharon varios disparos en las canchas del Campo Marte. El complejo deportivo estaba lleno de jugadores, niños y padres de familia.

Algunos futbolistas se agacharon dentro y cerca de la cancha para protegerse, mientras otros salieron del campo al escuchar las detonaciones. En una de las canchas sintéticas, hombres armados dispararon contra Solórzano Foppa, de 43 años, quien se encontraba cerca de la banca de suplentes. Aguilar Gamarro también fue alcanzado por las balas.

En el campo permanecieron los cuerpos de las víctimas y los indicios balísticos que los investigadores documentaron por cerca de cinco horas. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Los Bomberos Municipales llegaron al lugar y confirmaron la muerte de ambos hombres. Mientras la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) comenzaban las diligencias, a unos 100 metros de la escena todavía continuaban algunos partidos.

Los agentes comenzaban a colocar la cinta amarilla y varias personas se asomaban a observar. Transcurrió hasta una hora para que la administración y los agentes suspendieran la actividad deportiva y comenzaran a evacuar el recinto.

El ataque movilizó a las fuerzas de seguridad y a los equipos de emergencia, mientras el MP comenzó las diligencias para recabar indicios e investigar lo ocurrido.

¿Cómo capturaron a los hermanos Choc Toz?

El subdirector de Operaciones de la PNC, Esvin Jacinto, explicó en una citación días después que, tras el doble asesinato, la PNC activó un plan de cierre de rutas y desplegó unidades para localizar a personas y vehículos que coincidieran con las descripciones disponibles. Los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz fueron detenidos en la zona 16.

Jacinto relató que la diligencia estuvo a cargo de agentes de patrullaje.

Los diputados cuestionaron cómo se había identificado a los detenidos y qué elementos permitieron relacionarlos con el ataque. Entre las preguntas surgió la descripción de la camisola que vestía uno de los sospechosos.

Jacinto reconoció que la detención no fue reportada de inmediato a los mandos superiores.

Los diputados preguntaron qué otras motocicletas, vehículos o personas fueron revisados después del ataque y cuántas verificaciones se hicieron antes de localizar a los hermanos. El subdirector indicó que no podía precisar cuántas verificaciones se efectuaron durante los aproximadamente 10 minutos transcurridos entre el crimen y las capturas.

Otro de los puntos discutidos fue el cambio de ropa de los detenidos en el área de custodia policial, sobre lo que señaló que una mujer les proporcionó otras prendas en la carceleta.

¿Por qué quedaron libres los primeros sospechosos?

Los hermanos Choc Toz quedaron en libertad por falta de mérito, una decisión que indica que los elementos presentados en esa etapa no fueron suficientes para vincularlos a proceso penal.

Persisten dudas sobre el arma incautada durante el procedimiento. Su origen, la forma en que fue localizada y su posible relación con el crimen son algunos de los puntos que deben aclararse.

¿Qué se sabe del arma incautada por el caso de Solórzano Foppa?

La PNC informó que la carabina incautada estaba registrada a nombre de un particular y que no tenía reporte de robo. Las autoridades policiales se han limitado a proporcionar esos detalles.

Las dudas sobre el arma se suman a las irregularidades señaladas en la actuación de los agentes que detuvieron y trasladaron a los hermanos. Ese procedimiento llevó a las autoridades a investigar posibles responsabilidades dentro de la propia Policía.

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¿Por qué investigan a siete policías de la PNC?

La investigación se centra en posibles irregularidades durante el procedimiento posterior a las detenciones.

Durante la citación en el Congreso, Jacinto reconoció que llevar a los detenidos a la subestación no correspondía al procedimiento esperado. “Procedimentalmente no es correcto haberlos llevado a la subestación”, afirmó. Según explicó, debían ser trasladados directamente a la Torre de Tribunales.

El subdirector señaló una ruptura en la cadena de mando. “De todo ese movimiento yo no me enteré porque no me lo informan”, dijo, al asegurar que no recibió información sobre los movimientos realizados con los detenidos.

Estas declaraciones evidenciaron los cuestionamientos sobre el cumplimiento de los protocolos y la comunicación interna.

El 22 de octubre, el MP inspeccionó la patrulla utilizada para trasladar a los hermanos. La noche del 23 de octubre fueron capturados siete policías: un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes.

Los policías rechazaron los señalamientos al ser trasladados ante las autoridades judiciales. Uno de ellos afirmó: “Hice mi trabajo, señores”. Otro sostuvo que “...en la política está bien metido el crimen organizado”, y cuestionó que se aprovechara así el enfoque de las capturas de los hermanos. Luego, cantaron el himno nacional.

El MP informó sobre diligencias de inspección, registro y secuestro de evidencia en 11 inmuebles, además de la Comisaría 13 y oficinas de la zona central de la PNC.

Sobre el fondo de la investigación, el MP señaló: “Tanto la presunta colocación del arma de fuego como las circunstancias de ambas muertes son objeto de investigación..".

Al 26 de octubre, los siete agentes permanecían en las carceletas del juzgado y la audiencia para escuchar su primera declaración fue aplazada para este martes 27.

Los agentes son ingresados a la sala de audiencias del quinto nivel de la Torre de Tribunales, donde el juez tercero penal conocerá la primera declaración. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

¿Fue destituido el director de la PNC y el subdirector de operaciones?

En medio de los cuestionamientos, el Ministerio de Gobernación destituyó al director general de la PNC, David Custodio Boteo, así como la de Jacinto, subdirector de Operaciones este martes 27 de octubre.

Anteriormente, el jueves 22 de octubre en otra citación, Custodio Boteo afirmó que no existieron órdenes de los altos mandos para realizar actuaciones irregulares. También sostuvo que, si algún agente actuó fuera de la ley por decisión propia, debía asumir las consecuencias legales y administrativas.

¿Qué falta por aclarar por el asesinato de Solórzano Foppa?

Aunque las autoridades han realizado inspecciones, capturado a siete policías y destituido a dos mandos, siguen pendientes preguntas centrales sobre el doble asesinato.

La primera es quiénes dispararon contra Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro. También falta establecer el móvil del ataque, si hubo más personas involucradas y cómo se planificó el crimen.

Otra línea de investigación corresponde al arma que, según se informó inicialmente, fue incautada a los hermanos Choc Toz. Los peritajes establecerían su relación con el ataque y la forma en que fue localizada. A esto se suman las decisiones tomadas durante el procedimiento policial.

Por ahora, la identidad de los responsables y la motivación del doble asesinato continúan sin esclarecerse públicamente.

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