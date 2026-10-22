Prensa Libre alerta sobre falsa información por caso de Juan Francisco Solórzano Foppa

Comunitario

Prensa Libre alerta sobre falsa información por caso de Juan Francisco Solórzano Foppa

Prensa Libre alerta sobre la difusión de información falsa en páginas de Facebook relacionada con el caso de Juan Francisco Solórzano Foppa.

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Información falsa sobre el caso de Juan Francisco Solórzano Foppa. (Foto Prensa Libre)

La muerte violenta de Juan Francisco Solórzano Foppa ha causado conmoción a escala nacional. Mientras las autoridades investigan el crimen, varias páginas de Facebook han difundido información falsa sobre un supuesto sobre que la víctima habría dejado con un mensaje para su familia. Las publicaciones atribuyen la información a Prensa Libre, lo cual es falso, pues este medio no ha publicado ninguna noticia relacionada con la supuesta carta.

Las publicaciones llevan el título: “Foppa habría dejado un sobre con un mensaje a su familia tiempos antes del atentado”.

El contenido ha sido compartido por las páginas de Facebook Guate Sin Censura, Yo apoyo al juez Miguel Ángel Gálvez, Multimedios Digital Chamtacá Carchá.Gt y Apoyando a Thelma Aldana.

Tres de estas páginas utilizan la misma fotografía de Solórzano Foppa y, en el pie del texto, atribuyen la información a Prensa Libre. Sin embargo, este medio no ha publicado ninguna noticia sobre una supuesta carta que la víctima habría dejado para su familia.

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“La carta estaba dentro de un sobre con información sobre una plataforma fuera de los circuitos financieros tradicionales y al que muy pocos tienen acceso”, afirman las publicaciones.

“Al comprender que podían estar siguiéndolo, preparó un sobre azul y lo dejó bajo custodia notarial seis días antes del ataque. La instrucción era entregarlo a su familia únicamente si moría o desaparecía”, señalan las páginas de Facebook.

No obstante, Prensa Libre no ha publicado esa información.

Las autoridades han indicado que la investigación por la muerte de Juan Francisco Solórzano Foppa se encuentra bajo reserva, por lo que únicamente han proporcionado algunos detalles oficiales del caso. Hasta ahora, no han informado sobre la existencia de una carta que la víctima habría dejado para su familia.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Juan Francisco Solórzano Foppa Muerte de Juan Francisco Solórzano Foppa 
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