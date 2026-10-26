Caso Solórzano Foppa: suspenden audiencia de siete agentes de la PNC por captura de hermanos Choc Toz

Para este lunes 26 de octubre estaba programada la audiencia de primera declaración de los siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturados por supuestas irregularidades en la detención de los hermanos Choc Toz; sin embargo, la diligencia fue suspendida en el juzgado de turno.

Extraoficialmente, se informó que la audiencia podría celebrarse este lunes en el Juzgado Tercero Penal.

Los agentes fueron capturados el 23 de octubre y trasladados a la Torre de Tribunales, donde permanecen señalados de supuestas irregularidades en la detención de los hermanos Choc Toz, tras el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrido en el Campo Marte, zona 5 de la capital.

Los hermanos Choc Toz recobraron su libertad luego de que un juez dictara falta de mérito a su favor, mientras continúa la investigación de lo ocurrido.

El Ministerio Público (MP) informó que, como resultado de las diligencias, se ejecutaron siete órdenes de aprehensión emitidas por un juez competente contra los agentes Erick S., Luis R., Juan R., Julio B., Manuel C., Uber C. y Bryan D.

El ente investigador los señala de su presunta participación en los delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

Añadió que las diligencias comprendieron allanamientos, inspecciones, registros y secuestro de evidencia en 11 inmuebles ubicados en distintos departamentos del país, así como en la Comisaría 13 y en la sede del Distrito Central de la PNC.

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“Tanto la presunta colocación del arma de fuego como las circunstancias de ambas muertes son objeto de investigación, con el propósito de esclarecer lo ocurrido, determinar las responsabilidades individuales y sustentar ante los órganos jurisdiccionales competentes las acciones penales que correspondan”, remarcó el MP.

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