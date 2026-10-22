PNC descarta compra de cámaras corporales y hará arrendamiento por Q20 millones

La Policía Nacional Civil (PNC) no realizará la compra de cámaras corporales (body cams), como lo anunció en días anteriores. En vez de ello, prepara el arrendamiento del equipo por un total de Q20 millones, según confirmaron autoridades de la institución durante una citación en el Congreso.

El pasado 19 de octubre, la Policía Nacional Civil (PNC) anunció la adquisición de cámaras corporales para los agentes de la institución, con la finalidad de constatar los procedimientos que se aplican al momento de detener a personas sospechosas de cometer hechos delictivos.

El anuncio surgió de los cuestionamientos por la detención de los hermanos Choc Toz, quienes fueron capturados el 17 de octubre por agentes de la Comisaría 13, señalados inicialmente como presuntos responsables del crimen de Juan Francisco Solórzano Foppa. Posteriormente, fueron dejados en libertad por falta de mérito, según lo resuelto por el Juzgado de Turno que tuvo a su cargo la audiencia.

La PNC había indicado que la adquisición de estas cámaras se efectuaría de forma “urgente”, mediante procedimientos normativos ágiles, y que serían portadas por los agentes policiales en sus uniformes. También se contemplaba la instalación de sistemas de videovigilancia en las autopatrullas.

Sin embargo, el director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, afirmó este jueves, luego de una citación con diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos), que no se comprarán estos equipos, sino que serán arrendados.

Según explicó el director de la PNC, se tomó esta medida debido a que el mantenimiento del equipo es bastante “oneroso”, por lo que se decidió optar por el arrendamiento.

“La situación del servicio va ligado a que también se requieren varios temas, por ejemplo, las reparaciones ya van por la empresa, el tema del servicio de internet, las comunicaciones, las instalaciones y todo conlleva a que ese servicio tenga más rentabilidad y no pase como lo que pasa con otros objetos o aparatos tangibles en los cuales posteriormente las reparaciones y las actualizaciones salen demasiado onerosas y quedan inservibles”, aseguró Custodio.

El funcionario aseguró que es preferible arrendar el equipo, ya que el mantenimiento, las reparaciones y las actualizaciones estarían a cargo de la empresa encargada de prestar el servicio.

“Nosotros consideramos que sí, tomando en consideración por ejemplo que tenemos impresoras y otros equipos a los cuales la misma empresa le da los servicios y el mantenimiento y eso es lo que nosotros queremos, que, al momento de arruinarse un aparato de estos, la misma empresa se comprometa a repararlos y ponerlos nuevamente en circulación”, aseguró.

El director de la PNC indicó que, en primera instancia, se implementará un plan piloto para utilizar cámaras corporales en la capital y en Escuintla. En total, 6 mil 500 agentes serán dotados con estos equipos, aseguró Boteo.

Q20 millones por 500 cámaras

Durante la citación con los diputados, la PNC confirmó que “se estará realizando un desembolso por Q20 millones para el arrendamiento de 500 cámaras corporales por 18 meses de este equipo”, según explicó el oficial Miguel Esquivel, de la sección de compras.

Agregó que actualmente se elaboran las bases para la licitación del arrendamiento del equipo y se espera que la adjudicación se haga efectiva antes de que finalice el presente año.

Acerca de este asunto, el diputado José Chic, del bloque Vos, afirmó que, tanto en años anteriores como en el 2026, la PNC ha contado con los recursos necesarios para comprar el equipo, por lo que cuestionó la falta de planificación para implementarlo.

“Dinero ha habido, mala planificación es lo que tienen ¿Cuánto tiempo más necesitan para que ya exista este tema de las cámaras corporales? Y no la pongan en la patrulla porque de nada les va a servir. Ese es un tema que ya está en Estados Unidos y en otros países si para eso se dejó en la ley. Y que no lo pongan solo en la ciudad, sino en todo el país”, aseguró el congresista.

Chic afirmó que la implementación de las cámaras corporales está contemplada en el decreto 35-2024, que contiene la Ley de la Policía Nacional Civil, por lo que ya debería ser una realidad para verificar la actuación de cada agente de la PNC. Añadió que, de haberse implementado con anterioridad, ahora se conocería el procedimiento que aplicaron los agentes durante la detención de los hermanos Choc Toz.