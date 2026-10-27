Érick Osoy López y Selvin Solano Galicia asumen altos mandos de la PNC tras destitución de Boteo y Quiché

El Ministerio de Gobernación anunció este martes 27 de octubre la designación de Érick Rolando Osoy López como nuevo director general de la Policía Nacional Civil (PNC) y de Selvin Solano Galicia como subdirector de Operaciones, luego de la destitución de los funcionarios que ocupaban esos cargos.

Los nombramientos fueron anunciados durante una conferencia de prensa, después de que, en horas de la mañana, se conociera la destitución de David Custodio Boteo, quien dirigía la PNC, y de Esvin Jacinto Quiché, subdirector de Operaciones.

Los cambios en los altos mandos policiales ocurren en medio de una crisis de seguridad, marcada por el asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre, y las investigaciones contra agentes de la institución por presuntas irregularidades en el procedimiento policial relacionado con ese crimen.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, había anunciado que tomaría decisiones después de concluir una investigación interna sobre la actuación de los agentes en ese caso. Incluso, advirtió que iban a "rodar cabezas".

El día del asesinato de Solórzano Foppa, la PNC capturó a los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, señalados como supuestos responsables del crimen ocurrido en unos campos deportivos de la capital.

Los detenidos quedaron posteriormente en libertad, luego de que un juez dictara falta de mérito. Los hermanos denunciaron que agentes policiales les habían "plantado" un fusil que no correspondía con el arma utilizada en el ataque.

Por las presuntas irregularidades en ese procedimiento, siete policías, entre ellos un comisario y un inspector, fueron detenidos y permanecen a la espera de su primera declaración judicial.

Según el Ministerio Público (MP), los agentes son investigados por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

El caso del asesinato de Solórzano Foppa permanece bajo reserva judicial.

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, dijo que su responsabilidad es fortalecer a la PNC, respaldar a quienes cumplen con su deber y corregir lo que deba corregirse, por lo que optó por destituir a Boteo y Jacinto.

Añadió que la decisión es parte del proceso de evaluación y reestructuración institucional que se desarrolla en la PNC.

También indicó que la designación de los nuevos mandos tiene como objetivo fortalecer la dirección institucional, la disciplina y la capacidad de respuesta de la PNC.

Cuestionamientos a los turnos y la modernización policial

Alan Ajiatas, exfiscal del MP y analista en seguridad, considera que el relevo de los mandos debe acompañarse de cambios en la organización del trabajo policial, particularmente en las unidades de investigación, así como de una modernización de los procedimientos administrativos y operativos.

El analista cuestionó el sistema de turnos de ocho días de trabajo por ocho de descanso que, según explicó, se aplica a grupos de investigación de la PNC, pues considera que afecta la continuidad de las pesquisas y el seguimiento de los casos.

Ajiatas señaló que la institución ha atravesado distintos procesos de modernización, pero considera que persisten deficiencias en la organización del personal, la administración de recursos y las condiciones en las que los agentes desempeñan sus funciones.

También cuestionó las condiciones de las subestaciones policiales y las dificultades para adquirir insumos para el trabajo de los agentes. El exfiscal dijo que la permanencia de Custodio Boteo durante casi tres años en la dirección general debió aprovecharse para impulsar mejoras en esos ámbitos.

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo dijo que la seguridad de la población ha sido una prioridad de su gobierno y que su responsabilidad ha sido fortalecer la capacidad del Estado para combatir las estructuras criminales y el narcotráfico que, según sus declaraciones, durante décadas encontraron condiciones para instalarse y expandirse.

Con información de EFE