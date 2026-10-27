¿Habrá una disculpa pública para los hermanos Choc? Esto respondió el presidente Arévalo

El presidente Bernardo Arévalo aseguró este martes 27 de octubre que el Gobierno está dispuesto a ofrecer una disculpa pública a los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en un procedimiento cuestionado por la presunta implantación de un arma de fuego. Sin embargo, aclaró que esa medida deberá efectuarse conforme a los procedimientos establecidos en la legislación.

“El Gobierno de la República está, por supuesto, totalmente dispuesto a dar las disculpas correspondientes en el momento en el que así sea indicado”, afirmó el mandatario durante una conferencia de prensa.

Arévalo respondió así a una consulta sobre la posibilidad de que el Estado ofreciera una disculpa pública formal a los dos repartidores, quienes fueron expuestos ante los medios de comunicación después de su detención, por su supuesta participación en el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, el pasado 17 de octubre en el Campo Marte, zona 5 de la capital.

El presidente manifestó que lamenta lo ocurrido y consideró que los hermanos fueron víctimas de una presunta implantación de un arma de fuego por parte de los policías.

“Lamentamos profundamente el hecho de que hayan sido víctimas de lo que, a todas luces, es una implantación de un arma”, expresó.

Aunque manifestó su disposición a ofrecer las disculpas correspondientes, Arévalo no precisó qué autoridad tendría que ordenar esa medida ni si el Ejecutivo promoverá alguna gestión para concretarla.

Tampoco anunció medidas específicas de reparación por el daño moral que habrían sufrido los hermanos Choc Toz ni confirmó si el Gobierno gestionará la eliminación de los antecedentes derivados de su detención.

Cuestionamientos por la exposición pública

Durante la conferencia, el mandatario también fue consultado sobre la diferencia en el trato que recibieron los hermanos Choc Toz y los agentes policiales señalados por su presunta participación en los hechos.

En la pregunta se señaló que los dos repartidores fueron expuestos públicamente durante su detención, mientras que los policías capturados con posterioridad aparecieron con el rostro protegido y su identidad no ha sido revelada.

Ante ese cuestionamiento, Arévalo lamentó lo ocurrido, pero no respondió de manera específica por qué existió esa diferencia en el tratamiento público de los detenidos.

El presidente destacó que la colaboración entre la Inspectoría General y el Ministerio Público (MP) permitió identificar presuntas irregularidades en el procedimiento policial.

Según explicó, esa intervención contribuyó a que los hermanos recuperaran su libertad en menos de 24 horas y a que los agentes señalados fueran puestos a disposición de las autoridades competentes.

Hermanos recuperaron su libertad por falta de pruebas

Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz fueron detenidos supuestamente en posesión de un arma de fuego. Sin embargo, medios locales y expertos plantearon la posibilidad de que el arma hubiera sido colocada por los agentes policiales durante el procedimiento.

Posteriormente, un juzgado dictó falta de mérito a favor de los dos repartidores por falta de pruebas, por lo que recuperaron su libertad.

El proceso judicial relacionado con esa detención permanece bajo reserva.

Las declaraciones de Arévalo se producen en medio de una nueva reestructuración de la PNC, anunciada por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, que incluye la separación de los dos principales mandos operativos y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.