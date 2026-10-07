Caso Huité, Zacapa: Ejecutivo no revela informe sobre el actuar de los militares tras ocho muertes

El presidente Bernardo Arévalo omitió detalles sobre las conclusiones del informe elaborado por el Ministerio de la Defensa (Mindef) acerca de los hechos ocurridos el 27 de septiembre en Huité, Zacapa, donde ocho personas murieron durante un supuesto operativo para capturar a Haroldo Lorenzana Terraza, alias Haroldito.

El mandatario indicó que el documento del Mindef sería entregado al Ministerio Público (MP), institución que tiene a su cargo la investigación para esclarecer lo ocurrido.

“En Huité estamos nosotros ahorita... se está... se debe estar entregando el informe del Ministerio de la Defensa al Ministerio Público y se pondrá a disposición del Ministerio Público a todas las personas, medios que ellos quieran alrededor del proceso”, dijo Arévalo.

El presidente no se refirió al contenido del informe del Mindef sobre los hechos ni qué determinó acerca de la actuación de los militares que tuvieron presencia en el área.

Tampoco dio a conocer si las investigaciones internas identificaron a las unidades, comandos o mandos militares que estuvieron en el lugar.

El MP, por su parte, informó que los indicios balísticos recolectados durante la investigación fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar qué tipo de armas se utilizaron durante el tiroteo.

El análisis balístico también busca establecer si el Ejército utilizó sus armas durante los hechos.

Los fiscales del MP recolectaron 77 indicios balísticos en cuatro escenas del crimen en Huité.

El tiroteo en Huité, Zacapa, el 27 de septiembre

Los hechos comenzaron la tarde del domingo 27 de septiembre y se extendieron durante la noche en distintos puntos de Huité.

De acuerdo con informes policiales conocidos posteriormente, alrededor de las 17.30 horas, unos 20 hombres fuertemente armados y vestidos con indumentaria tipo comando ingresaron a Huité a bordo de al menos tres vehículos.

Otro informe recogió testimonios sobre la presencia de dos helicópteros, aunque esa versión no ha sido confirmada por el Ejecutivo, que tres días después del hecho desconocía qué había pasado en ese municipio.

Aproximadamente 10 minutos después, a las 17.40 horas, vecinos observaron el ingreso de un convoy de vehículos y camiones que se dirigió hacia el campo de fútbol, según testimonios consignados en uno de los informes de la PNC.

Posteriormente, se registraron disparos en ese sector y en otros puntos del municipio.

A las 18.01 horas, la Policía Nacional Civil (PNC) recibió el reporte de un ataque armado ocurrido en el barrio El Campo.

En otro sector fue atacado un vehículo en el que viajaban una mujer de 56 años y sus dos hijas, de 28 y 22, quienes murieron a causa de los disparos.

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El 28 de septiembre surge una hipótesis policial

Un informe policial fechado el lunes 28 de septiembre incorporó una hipótesis sobre el posible origen de los hechos.

Según ese documento, el grupo armado habría llegado a Huité en seguimiento de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”, quien presuntamente se encontraba en el barrio El Campo.

Ese mismo día, vecinos de Huité salieron a las calles para exigir respuestas por el supuesto operativo del Ejército. El 28 de septiembre, los ministerios de la Defensa y de Gobernación negaron su participación en un operativo, aunque después el Ejército argumentó que sí estaba en el lugar, pero que no llegó al sitio donde se registró el tiroteo.

El 29 de septiembre el MP confirma ocho fallecidos

El martes 29 de septiembre, el MP informó que los hechos dejaron ocho personas fallecidas: tres mujeres y cinco hombres.

La Fiscalía también informó que procesó cuatro escenas del crimen:

Ingreso a Huité Barrio El Campo Caserío El Corralito, aldea El Encinal Inmediaciones de la Escuela Oficial de Párvulos

Una de las víctimas había sido trasladada herida a un centro asistencial y murió posteriormente.

El 30 de septiembre Arévalo anuncia una investigación

El miércoles 30 de septiembre, el presidente Bernardo Arévalo anunció que una Comisión Multidisciplinaria, encabezada por el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, investigaría lo ocurrido en Huité.

El mandatario indicó entonces que la comisión tendría como función determinar y esclarecer los hechos relacionados con la muerte de las ocho personas.

También anunció que esa instancia elaboraría un informe sobre el accionar de los efectivos militares que, según el presidente, tuvieron presencia en la localidad el día de los ataques.

El 2 de octubre Defensa informa que la comisión trabaja

El 2 de octubre, el Mindef informó que la Comisión Multidisciplinaria había comenzado las averiguaciones, aunque mantuvo bajo reserva los detalles.

Defensa indicó que la comisión estaría integrada únicamente por personal de distintas dependencias del Ejército y evaluaría aspectos administrativos y operativos relacionados con la actuación de la institución armada.

La función sería “determinar los aspectos de personal, operaciones, logísticos e inteligencia y otros que se consideren necesarios”, informó la cartera.

El Mindef también indicó que la comisión estaba facultada para emitir un informe circunstancial cuyo enfoque principal sería determinar los aspectos operacionales.