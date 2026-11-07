Marvin Esaú Rivas Castañeda sustituirá a Julio Portillo en el Congreso, pero no respondería a Cabal o a la UNE

Luego de la muerte del diputado Julio Portillo, el Congreso tiene que declarar la vacante para que asuma el sustituto, cargo que corresponde a Marvin Esaú Rivas Castañeda. Eso según los registros de inscripción de candidaturas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del 2023, que dan cuenta que Rivas Castañeda ocupaba la casilla dos por el distrito de Zacapa por el partido político Cabal.

Actualmente Portillo ya no formaba parte del partido político Cabal que lidera el diputado Luis Aguirre, quien recibió por algunas semanas a Roberto Arzú como posible candidato presidencial.

Ahora Portillo se había incorporado a las filas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en donde estaría buscando una posible reelección para las elecciones generales del 2027.

Rivas Castañeda es abogado, y en 2023 buscó llegar al Congreso junto a Portillo, siendo los dos representantes por el distritito de Zacapa que inscribió el partido Cabal cuando era liderado por el excandidato presidencial, Edmond Mulet.

Fuentes que prefieren nos ser citadas, indican que ahora Rivas Castañeda forma parte del partido político Compromiso Renovación y Orden (Creo), buscando espacio para competir por el Congreso, siempre representando al distrito de Zacapa.

Rivas Castañeda junto al alcalde de Mixco, Neto Bran. (Foto Prensa Libre: redes sociales de Rivas Castañeda).

El partido político Creo, tiene como posible candidato presidencial al alcalde de Mixco, Neto Bran, postulación que sería oficial este domingo 8 de noviembre cuando el partido político celebre su asamblea de proclamación de candidatos.