Marvin Esaú Rivas Castañeda sustituirá a Julio Portillo en el Congreso, pero no respondería a Cabal o a la UNE

Guatemala

Marvin Esaú Rivas Castañeda sustituirá a Julio Portillo en el Congreso, pero no respondería a Cabal o a la UNE

El diputado Julio Portillo falleció este viernes 6 de noviembre junto a tres agentes de la PNC cuando fueron atacados a balazos en Río Hondo, Zacapa.

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Rivas y Portillo hicieron equipo en las elecciones del 2023: Fotografía: Redes sociales de Rivas Castañeda.

Luego de la muerte del diputado Julio Portillo, el Congreso tiene que declarar la vacante para que asuma el sustituto, cargo que corresponde a Marvin Esaú Rivas Castañeda. Eso según los registros de inscripción de candidaturas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del 2023, que dan cuenta que Rivas Castañeda ocupaba la casilla dos por el distrito de Zacapa por el partido político Cabal.

Actualmente Portillo ya no formaba parte del partido político Cabal que lidera el diputado Luis Aguirre, quien recibió por algunas semanas a Roberto Arzú como posible candidato presidencial.

Ahora Portillo se había incorporado a las filas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en donde estaría buscando una posible reelección para las elecciones generales del 2027.

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MADRID, 04/11/2026.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró este miércoles en una entrevista con EFE en Madrid que "en estos momentos no está en la agenda" reformar la Constitución para permitir que un gobernante pueda presentarse a un segundo mandato, como sí es posible en otros países de la región. Arévalo se encuentra en Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra este miércoles y jueves en la capital española. EFE/ Rodrigo Jimenez

Presidente Bernardo Arévalo repudia en redes sociales la muerte del diputado Julio Portillo y de tres agentes de la PNC

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Una camioneta agrícola blanca, en la que viajaba el diputado Julio César Portillo Paz, permanece en la escena del ataque armado en Río Hondo, Zacapa. (Foto Prensa Libre: )

Caso Julio Portillo: videos muestran escena del crimen con cuatro vehículos y más de 50 indicios balísticos

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Rivas Castañeda es abogado, y en 2023 buscó llegar al Congreso junto a Portillo, siendo los dos representantes por el distritito de Zacapa que inscribió el partido Cabal cuando era liderado por el excandidato presidencial, Edmond Mulet.  

Fuentes que prefieren nos ser citadas, indican que ahora Rivas Castañeda forma parte del partido político Compromiso Renovación y Orden (Creo), buscando espacio para competir por el Congreso, siempre representando al distrito de Zacapa.

Rivas Castañeda junto al alcalde de Mixco, Neto Bran. (Foto Prensa Libre: redes sociales de Rivas Castañeda).

El partido político Creo, tiene como posible candidato presidencial al alcalde de Mixco, Neto Bran, postulación que sería oficial este domingo 8 de noviembre cuando el partido político celebre su asamblea de proclamación de candidatos.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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