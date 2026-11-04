Arévalo viaja a España en medio de crisis en Guatemala: analistas cuestionan beneficios de la visita

El presidente Bernardo Arévalo viajó a España el lunes 2 de noviembre para participar en reuniones con autoridades de ese país y en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará el 4 y 5 de noviembre, con representantes de los 22 países que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Arévalo viajó acompañado del canciller Carlos Ramiro Martínez y del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP).

La agenda del mandatario comenzó el martes 3 de noviembre con una reunión bilateral con el rey Felipe VI, en la que abordaron distintos temas de cooperación. Esa noche, en horario de España, participó como invitado en una reunión del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), donde conversó sobre las perspectivas económicas de Guatemala. Lo acompañaron el canciller y el ministro de Finanzas.

Este miércoles, Arévalo participará en la ceremonia de entrega del Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano, presidida por el rey Felipe VI, y en el conversatorio de jefes de Estado del Encuentro Empresarial.

Posteriormente, asistirá a la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que continuará el jueves. También sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenzki, y líderes latinoamericanos.

Según explicó la cancillería la XXX Cumbre Iberoamericana busca impulsar “una nueva etapa de fortalecimiento del sistema Iberoamericano, mediante una cooperación más estratégica, inclusiva y orientada a resultados. También destacó que como uno de los principales resultados de la Cumbre “se adoptará la Declaración de Madrid, documento que recoge los consensos políticos y las orientaciones estratégicas de los países miembros para fortalecer la Comunidad Iberoamericana y su proyección internacional” que se sustenta en principios como la defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, derecho internacional, igualdad soberana de los Estados, el diálogo, solidaridad cooperación y construcción de consensos.

La Cancillería también indicó que la participación de Guatemala en la Cumbre y en las demás reuniones que sostendrá la delegación durante la semana “representa una oportunidad para contribuir al fortalecimiento del multilateralismo, promover el diálogo y la cooperación regional e impulsar iniciativas vinculadas con el desarrollo sostenible, la inclusión social y la construcción de sociedades más resilientes”.

El viaje del presidente a Europa ocurre en medio de cuestionamientos, afirman analistas, sobre la credibilidad de las instituciones estatales, principalmente en materia de seguridad, debido al papel de la Policía Nacional Civil (PNC) en el crimen del abogado Juan Francisco Solorzano Foppa y al accionar del Ministerio de Gobernación. Así como del Ejército de Guatemala durante el operativo en Huité, Zacapa, que dejó ocho fallecidos.

A estas situaciones se suma la presión del Sindicato de Trabajadores del Magisterio Nacional, que el martes 3 de noviembre salió nuevamente a las calles de la capital y se declaró en sesión permanente para exigir al Congreso y al Ejecutivo que el presupuesto del próximo año incluyan más recursos para la alimentación escolar y otros beneficios para los alumnos.

Además, según expertos, los guatemaltecos enfrentan problemas de inseguridad, delincuencia y aumento de precios de los productos de la canasta básica, entre otras dificultades.

Un paseo político

El exvicecanciller y exembajador Luis Fernando Andrade Falla considera el viaje más de carácter “protocolario” y sin trascendencia estratégica o beneficios para el país. Lo califica como un “paseo político” del mandatario.

Según Andrade Falla, cuando otros países han afrontado crisis, sus jefes de Estado han delegado la representación en el vicepresidente o el canciller. Cita como ejemplo a los mandatarios de Colombia y Ecuador, que enviaron delegados a la Cumbre Iberoamericana, a la que, según indica, asistieron solamente 10 de los 22 jefes de Estado convocados, por lo que dicha cita ha perdido relevancia.

También asegura que los viajes al exterior son la manera en que Arévalo rehuye y se despeja de las crisis por las que atraviesa el país.

“Él es un presidente protocolar y le rehúye a las crisis. A él le gusta viajar y todas estas son oportunidades para despejarse, esa ha sido su fórmula, en vez de dirigir y encabezar las crisis y estar dirigiendo al país. Entonces estas son oportunidades para salir para despejarse y como le gusta viajar por esa es su formación profesional de diplomático”, indica el exvicecanciller.

También asegura que, durante los casi tres años que lleva al frente del Gobierno, Arévalo no ha tenido incidencia ni trascendencia en Centroamérica ni en otros espacios internacionales. Menciona la última reunión de Naciones Unidas en Estados Unidos, a la que el mandatario no asistió, y afirma que “no fue invitado a la cumbre de los países que conforman el Escudo de las Américas”.

Por ello, Andrade Falla considera que el viaje a España no representará beneficios adicionales en cooperación, inversión o ayuda para Guatemala.

Apoyo ante la crisis

Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), plantea tres posibles escenarios para explicar el viaje del presidente Bernardo Arévalo: el cumplimiento de compromisos protocolarios indelegables, la búsqueda de apoyo internacional ante la crisis o el interés de funcionarios por viajar. Sin embargo, aclara que “desconoce los motivos reales del viaje”.

“Puede ser por protocolo que es indelegable, ya que, si un presidente no llega a estos eventos, deja una mala indicación, aunque no cualquier evento justifica esto. Estrechar relaciones con entes internacionales, países vecinos para que al momento de tener una crisis pueda tener un respaldo inmediato. Y un tercer escenario el interés de algunos funcionarios públicos de viajar, casi en jornadas improductivas, si ese fuera el caso”, asegura.

Quezada advierte que, en momentos críticos, muchos mandatarios buscan acercamientos con organismos internacionales y otros gobiernos para obtener respaldo ante situaciones que puedan superar sus capacidades.

“Podría ser que se pueda cultivar esa relación o estrechar ese vínculo en el caso de que él —Arévalo— vea que el tema de instabilidad aumenta, pues estamos en inestabilidad, pero si esa inestabilidad ya le genera ingobernabilidad, pues es un tema como digo, buscará él estar próximo a estos mandatarios que le son afines”, asegura Quezada.

Sobre si las visitas al exterior pueden rendir frutos en el último año de gobierno, Quezada señala que estas pueden contribuir a consolidar el apoyo internacional en diversos asuntos. Sin embargo, considera que Arévalo no será quien reciba los beneficios.

El analista también estima que uno de los principales objetivos del presidente Arévalo con estos viajes es "conservar ciertas alianzas para que le permitan tranquilidad cuando ya no esté en el poder”.

Vicepresidenta Karin Herrera queda al frente

La Vicepresidencia de la República informó que Karin Herrera asumió la presidencia en funciones el lunes 2 de noviembre, a las 18.30 horas, y mantendrá las actividades previstas en su agenda semanal.

El martes participó en la entrega de reconocimientos de la Estrategia Aliados, de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), en el Conservatorio Nacional de Música.

El jueves se reunirá con representantes de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (Secatid) y, por la tarde, participará en una reunión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concyt).

El viernes asistirá a la clausura del Programa de Oportunidades para Jóvenes Líderes. Según la agenda divulgada, las actividades del jueves y viernes se desarrollarán en el Palacio Nacional de la Cultura.

La Vicepresidencia también informó que, por el momento, no está previsto que Herrera encabece la conferencia de prensa semanal "La Ronda", en la que se abordan asuntos de gobierno y de interés ciudadano.