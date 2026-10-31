Nuevos mandos de la PNC enfrentan varios retos para recuperar la confianza de la ciudadanía, afirman analistas

El pasado martes 27 de octubre, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, anunció la destitución del director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, y del subdirector de Operaciones, Esvin Jacinto Quiché, en medio de investigaciones internas en el marco del crimen contra el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa.

Ese mismo día, el titular de la cartera del Interior designó a Érick Rolando Osoy López como nuevo director general, y a Selvin Solano Galicia como subdirector de Operaciones.

Los cambios en la entidad policial se dan en un momento en que la ciudadanía cuestiona la credibilidad y el trabajo de la institución, debido a los señalamientos contra siete agentes de la PNC, asignados a la Comisaría 13, señalados de implantar evidencia a los hermanos Choc Toz, quienes fueron capturados el mismo día del crimen contra Solórzano Foppa y señalados por la PNC como presuntos responsables del hecho.

Según analistas y expertos en seguridad consultados, la nueva cúpula policial afronta una serie de retos en materia administrativa y operativa, pero el principal es recuperar la confianza de la población, que diariamente se ve afectada por la violencia y la delincuencia en todo el país, y que ahora también muestra desconfianza ante las actuaciones de los agentes, como consecuencia de los hechos ocurridos durante la captura de los hermanos acusados de haber participado en el crimen del abogado.

Cambios llegan tarde

A criterio del académico Óscar Morales, quien es experto en seguridad y catedrático universitario, los cambios en la cúpula de la PNC eran necesarios, aunque también considera que “llegan tarde”, en un momento en que el desempeño de la institución y de sus oficiales está siendo cuestionados.

“Los cambios, aunque son necesarios, llegan un poco tarde. Una institución como la Policía Nacional Civil, que está dispuesta para dar seguridad a la ciudadanía, no puede permitirse estos errores como los que se evidenciaron puntualmente en el tema del asesinato del señor Solorzano Foppa”, aseguró.

Morales propone que las nuevas autoridades de la PNC realicen, como primera medida, una evaluación del desempeño y el servicio de los agentes de la institución. También consideró que, aunado a esta evaluación, se debe realizar un cambio de los jefes de las comisarías, a fin de “romper malas prácticas o costumbres que puedan haberse instaurado. En este sentido, no como una simple rotación de personal, sino como una reestructuración real en la institución”.

Además de estos aspectos, Morales identificó otros retos que deben afrontar los nuevos mandos de la PNC, entre los que destaca: capacitar y reorganizar al personal para mejorar el manejo de las escenas del crimen; brindar capacitación permanente en técnicas y métodos de investigación; impulsar la modernización tecnológica con cámaras corporales, inteligencia artificial, mapeo y bases de datos; mejorar las armas y el equipamiento, así como las condiciones laborales de los agentes.

Morales consideró que uno de los principales aspectos que deben tratar las nuevas autoridades es la mejora del aparato de inteligencia policial, con la finalidad de prevenir la criminalidad y evitar la comisión de hechos delictivos.

Investigación interna

Morales advirtió que no basta con cambiar a una persona de puesto si se deja “el mismo desorden administrativo”. También resaltó la importancia de llevar a cabo procesos para investigar y desarticular posibles estructuras delictivas que puedan estar insertas en la institución policial.

“Existen casos, aunque no son generales, pero sí se da, de estructuras criminales insertas en la Policía; y todo esto también necesita una investigación interna, por lo que las nuevas autoridades deben tomar cartas en ese asunto”, añadió.

Por su parte, Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), consideró como primer punto de acción de las autoridades del Ministerio de Gobernación, es aclarar los principales motivos por los cuales fue destituida la cúpula de la PNC.

“Hay que aclarar a qué se debe la salida de la cúpula anterior. ¿Hubo negligencia?, ¿hubo participación –en hechos anómalos–?, ¿Cuál fue el motivo para separarlos del cargo? Cuando hay esa oscuridad, esa opacidad en la comunicación, se le da lugar a la especulación”, explicó Quezada.

Elecciones del 2027, principal reto

El analista del CIEN indicó que, aunque los nuevos mandos de la PNC son personas con experiencia y trayectoria en la institución, también deben afrontar en muy poco tiempo el reto que implicarán el garantizar la seguridad durante las elecciones del próximo año.

“El plazo es de meses, recordemos que hay elecciones el próximo año y la dinámica cambia completamente, inclusive, la gobernabilidad se pierde aún más. Entonces, sí tienen un reto las nuevas autoridades de la policía, porque ya está a las puertas la época electoral”, aseguró.

Recuperar confianza ciudadana

Para que la PNC recupere la confianza ciudadana, Francisco Quezada consideró necesario que los mandos hagan un análisis y una evaluación interna del desempeño y de los procedimientos que aplican los agentes en su labor para conocer sus capacidades.

También sugirió como una acción prioritaria la implementación de recursos tecnológicos y medios electrónicos, con el objetivo de mejorar las capacidades de la institución, principalmente en aquellos puntos donde se requiere control y vigilancia permanente para prevenir hechos delictivos.

“Lo que necesitamos es que se amplié la cobertura, con inteligencia artificial y con los medios electrónicos. Con cámaras se pueden multiplicar los ojos de la policía en los puntos en donde deben tener vigilancia permanente. Este es un tema que está abandonado, y hay que entrar en la era de la innovación”, aseguró Quezada.