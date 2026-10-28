Mingob enfrenta dificultades para contratar 500 cámaras corporales para la PNC antes de que finalice el 2026

El Ministerio de Gobernación (Mingob) enfrenta dificultades para concretar la contratación de 500 cámaras corporales para agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) antes de que finalice el 2026, debido al tiempo que requieren los procesos de contratación pública y a las necesidades tecnológicas para poner en funcionamiento los dispositivos.

La viceministra de Tecnologías de la Información, Karen Ortiz, informó este miércoles 28 de octubre que la institución concluyó la fase técnica del proyecto, pero aún analiza el mecanismo que utilizará para contratar el equipo, cuyo presupuesto estimado es de Q20 millones.

La funcionaria explicó que el año pasado se efectuaron pruebas de concepto en las que participaron aproximadamente nueve empresas, las cuales presentaron distintas soluciones tecnológicas para incorporar cámaras corporales al trabajo policial.

Una de las alternativas que evalúa el Mingob consiste en desarrollar una licitación pública. Sin embargo, Ortiz reconoció que el tiempo disponible podría ser insuficiente para completar el procedimiento antes del cierre del ejercicio fiscal.

La segunda opción consiste en negociar directamente con otros gobiernos. Para ello, el ministerio invitó a oficinas comerciales de embajadas con presencia en Guatemala, con el propósito de conocer sus propuestas tecnológicas y explorar posibles acuerdos.

Q20 millones por 500 cámaras

La contratación de las cámaras corporales también ha generado cuestionamientos en el Congreso, luego de que autoridades de la PNC informaran que el proyecto contempla el arrendamiento de 500 dispositivos durante 18 meses, por un monto de Q20 millones, en lugar de su compra.

Durante una citación con diputados, Miguel Esquivel, oficial de la sección de compras de la PNC, explicó que se prepara el proceso de licitación para contratar el servicio y que esperan adjudicarlo antes de que finalice el año.

Según Esquivel, “se estará realizando un desembolso por Q20 millones para el arrendamiento de 500 cámaras corporales por 18 meses de este equipo”.

El anuncio contrasta con lo informado el pasado 19 de octubre, cuando la PNC planteó la adquisición de cámaras corporales para documentar los procedimientos de los agentes durante las detenciones de personas sospechosas de cometer delitos.

La modalidad de arrendamiento también contempla la necesidad de sustituir los dispositivos que sean robados, extraviados o destruidos durante su utilización.

Infraestructura y personal complican el proyecto

Las dificultades para incorporar las cámaras corporales no se limitan al procedimiento de contratación. Según las autoridades, el proyecto requiere una infraestructura tecnológica para almacenar, administrar y resguardar las grabaciones de los agentes.

El sistema también debe permitir la detección de alertas mediante inteligencia artificial y contar con un centro de control y monitoreo para supervisar la información recopilada.

A estos requerimientos se suman los costos de almacenamiento digital, el fortalecimiento de la ciberseguridad y la necesidad de personal técnico especializado para garantizar el mantenimiento y la continuidad del servicio.

Estas condiciones forman parte de los aspectos que el Mingob debe resolver para implementar las cámaras corporales, mientras se reduce el tiempo disponible para concretar la contratación durante el presente ejercicio fiscal.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.