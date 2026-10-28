¿Quiénes son Erick Osoy y Selvin Solano, los nuevos mandos de la PNC tras la destitución de Boteo y Quiché?

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, anunció el 27 de octubre del 2026 el nombramiento de Erick Rolando Osoy López como director general de la Policía Nacional Civil (PNC) y de Selvin Solano Galicia como subdirector general de Operaciones, en sustitución de David Custodio Boteo y Esvin Jacinto Quiché.

Los cambios en la cúpula policial se producen en medio de cuestionamientos por el actuar de agentes de la PNC en el caso del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y después de la captura de siete policías de la Comisaría 13, investigados por presuntas irregularidades en la detención de dos hermanos vinculados inicialmente con ese crimen.

Según el Ministerio de Gobernación (Mingob), los cambios forman parte de un proceso de reorganización institucional que busca fortalecer la supervisión de los mandos, la disciplina interna y la conducción de las operaciones policiales.

Los departamentos de Comunicación Social de la PNC y del Mingob no trasladaron la información requerida sobre las condecoraciones recibidas, los operativos en los que participaron y las jefaturas que estuvieron a su cargo antes de asumir sus nuevas funciones. Solo se limitaron a informar de sus estudios y años en los que ascendieron de oficial, a subcomisario y comisario.

Erick Rolando Osoy López, nuevo director general de la PNC

Erick Rolando Osoy López es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. También cuenta con una maestría en Derecho Procesal Constitucional y estudios de doctorado en Alta Dirección Política y Administración Pública en la Universidad Galileo de Guatemala, según su ficha institucional.

El documento consigna que ascendió a oficial tercero el 16 de diciembre del 2008; a oficial segundo, el 1 de diciembre del 2011; a oficial primero, el 1 de enero del 2021; a subcomisario, el 8 de agosto del 2022, y a comisario, el 15 de enero del 2026.

El 3 de octubre del 2025, la PNC informó sobre la distribución de nuevos agentes policiales y una actividad de seguridad en Totonicapán, en la que participó el entonces director general, David Custodio Boteo.

Durante esa actividad fueron presentados 100 agentes egresados de la promoción 57. En el reporte, Osoy López fue identificado como comisario y jefe de distrito.

Posteriormente, el 30 de enero del 2026, la PNC informó sobre una mesa técnica interinstitucional de seguridad celebrada en Quetzaltenango y encabezada por el ministro de Gobernación.

Selvin Solano Galicia, nuevo subdirector general de Operaciones

Selvin Solano Galicia es licenciado en Ciencias Criminológicas y Criminalísticas y en Ciencias Policiales, con especialización en Policía Comunitaria. Su ficha institucional también consigna estudios de maestría en Políticas Públicas y una maestría en Política y Gobierno.

Según el documento, ascendió a oficial tercero el 1 de diciembre del 2011; a oficial segundo, el 16 de enero del 2014; a oficial primero, el 13 de enero del 2020; a subcomisario, el 8 de agosto del 2022, y a comisario, el 15 de enero del 2026.

El 25 de abril del 2022, una publicación periodística lo identificó como subcomisario durante una intervención con manifestantes que mantenían bloqueado el paso vehicular en el kilómetro 49, en El Tejar, Chimaltenango.

Según esa publicación, Solano dialogó con los manifestantes para solicitar que permitieran el paso de unidades de emergencia y respetaran la libre locomoción.

Cuatro meses después, otra nota periodística sobre un incidente ocurrido el 26 de agosto del 2022 en Parramos, Chimaltenango, lo identificó como comisario de la PNC.

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El 3 de noviembre del 2022, fue presentado como comisario y jefe de la Comisaría 12, durante la colocación de la primera piedra de una nueva sede policial en la aldea El Fiscal, Palencia, Guatemala.

El 6 de abril del 2025, una publicación de la PNC señalaba que Solano era jefe de la Comisaría de Chiquimula.

El 16 de enero del 2026, la gobernadora de Escuintla, Vivian Mayorga, había dado la bienvenida al comisario Selvin Solano Galicia y a la subcomisaria Angelina Cun Coxolcá, en el contexto de las acciones de seguridad de la Operación Centinela.

El 25 de marzo del 2026, una publicación sobre la fiscalización del plan de seguridad de Semana Santa en Suchitepéquez lo identificó como jefe del Distrito Sur.