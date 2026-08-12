PNC pretende comprar 50 mil granadas y proyectiles antidisturbios por Q40 millones

La licitación con la que la Policía Nacional Civil (PNC) busca adquirir 50 mil granadas y proyectiles antidisturbios recibió una única oferta. La propuesta, por Q40.07 millones, fue presentada por Tactical Group, S. A..

Esa firma, que este año ha recibido contratos del Ministerio de Gobernación por Q69.75 millones, tiene uno de ellos, el mayor, bajo auditoría de la Contraloría General de Cuentas.

La propuesta de Tactical Group, S. A., es por Q40 millones 077 mil 500 y presentó un seguro de caución por Q400,775, emitido por Aseguradora Fidelis, S. A.

La adquisición comprende cinco mil granadas de distracción, 15 mil granadas de gas lacrimógeno de triple acción, 10 mil granadas de humo blanco, 10 mil proyectiles de gas lacrimógeno de 37/38 mm y 10 mil proyectiles de humo blanco del mismo calibre.

El expediente señala que la compra responde a requerimientos formulados por distintas comisarías y subdirecciones generales de la PNC, con el propósito de dotar a la institución de equipo que permita la interoperabilidad entre sus divisiones durante los operativos de prevención y combate de la criminalidad. Agrega que la compra forma parte del Plan Anual de Compras para el ejercicio fiscal del 2026.

Contratos con el Ministerio de Gobernación

Registros de Guatecompras muestran que Tactical Group, S. A., ha sido uno de los proveedores del Ministerio de Gobernación durante el 2026. La empresa acumula ocho adjudicaciones por Q69.75 millones, principalmente para el suministro de equipo destinado a la Policía Nacional Civil.

El contrato de mayor monto fue adjudicado el 13 de enero del 2026 por Q62.74 millones para suministrar cinco mil radios portátiles a la PNC.

También recibió adjudicaciones para proveer grilletes policiales, cinturones tácticos para nuevos agentes de la PNC y cascos protectores blindados para la Dirección General de Inteligencia Civil.

Registros de Guatecompras muestran que Tactical Group, S. A., ha sido contratista del Estado y desde el 2009 acumula 167 adjudicaciones por Q573.06 millones.

El mayor volumen de contrataciones se registró en el 2023, cuando obtuvo 15, por Q158.33 millones.

Auditan contrato millonario

La adjudicación de los radios portátiles permanece bajo auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), luego de que, durante una citación de fiscalización en el Congreso, el diputado José Chic señalara un posible sobreprecio de hasta Q31 millones.

Durante esa reunión, en junio pasado, el legislador afirmó que, según un sondeo efectuado por su equipo, los radios adjudicados tenían precios superiores a los del mercado.

En esa ocasión, las autoridades de la PNC rechazaron esos señalamientos y explicaron que, antes de la licitación, se efectuó un estudio de mercado para definir las especificaciones técnicas requeridas por la institución.

Además, indicaron que el proceso administrativo fue desarrollado por la Unidad de Apoyo y Logística y que la adjudicación fue responsabilidad de la junta de licitación.

En esa misma citación, la Contraloría informó que la auditoría al contrato registraba un avance aproximado del 40% y que la revisión se originó a partir del monitoreo de eventos de alerta temprana.