PNC prepara compra de 50 mil granadas y proyectiles antidisturbios

La Policía Nacional Civil (PNC) prevé adquirir 50 mil unidades, entre granadas y proyectiles de gas lacrimógeno, así como de humo blanco. La compra del equipamiento, según la justificación presentada durante el proceso de compra, tiene como objetivo fortalecer la capacidad operativa para prevenir y combatir la criminalidad.

La institución quiere adquirir cinco mil granadas de distracción, 15 mil granadas de gas lacrimógeno de triple acción, 10 mil granadas de humo blanco, 10 mil proyectiles de gas lacrimógeno de 37/38 mm y 10 mil proyectiles de humo blanco del mismo calibre.

Estos medios disuasivos son utilizados por las fuerzas de seguridad para el control de disturbios y en operativos en los que se requiere dispersar a grupos de personas o reducir riesgos para los agentes y ciudadanos.

De acuerdo con la documentación en Guatecompras, la adquisición se fundamenta en el artículo 3 de la Ley de la Policía Nacional Civil, que establece que esa institución tiene a su cargo proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las personas y sus bienes, además de prevenir, investigar y combatir el delito.

El expediente también señala que la adquisición responde a requerimientos formulados por distintas comisarías y subdirecciones generales de la PNC, con el propósito de dotar a la institución de equipo que permita la interoperabilidad entre sus divisiones durante los operativos de prevención y combate de la criminalidad. Agrega que la compra forma parte del Plan Anual de Compras para el ejercicio fiscal 2026.

Prensa Libre consultó al Departamento de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil para conocer a qué dependencias o regiones del país serán distribuidos los medios disuasivos; sin embargo, al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.

Otras compras

Esta adquisición se suma a otras inversiones recientes, entre ellas la adjudicación de 540 vehículos policiales por Q209.22 millones a Cofiño Stahl y Compañía, S. A., como parte de la primera fase de un plan del Ministerio de Gobernación para incorporar mil unidades a la flota de la PNC. La compra incluye 400 patrullas tipo picop, 50 camionetas agrícolas, 60 microbuses para 15 pasajeros y 30 vehículos panel.

Además, la PNC adjudicó la compra de cinco mil radios portátiles por Q62.74 millones a la empresa Tactical Group. Esa adquisición es auditada por la Contraloría General de Cuentas, mientras el diputado José Chic ha señalado un posible sobreprecio en el proceso de contratación.