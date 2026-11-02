Caso Solórzano Foppa: Ministerio de Cultura fracasa nuevamente en contratar instalación de cámaras en Campo Marte

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) fracasó nuevamente en su intento de contratar a una empresa para instalar cámaras de vigilancia en el Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte, donde el 17 de octubre del 2026 fueron asesinados Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

El 22 de octubre, cinco días después del ataque armado, la cartera publicó en Guatecompras un concurso para contratar el servicio de instalación de cámaras de seguridad en el centro deportivo ubicado en la zona 5 capitalina.

La convocatoria parecía reflejar la urgencia del ministerio por instalar un sistema de videovigilancia, debido a que las empresas interesadas debían visitar el Campo Marte al día siguiente de la publicación del concurso, según los documentos en el portal.

Sin embargo, el proceso no avanzó. Apenas dos horas y 11 minutos después de su publicación, el Ministerio cambió el estado del concurso de vigente a prescindido. El motivo consignado en Guatecompras fue: "error en los documentos".

Documentos identificaban dos centros deportivos distintos

La documentación del concurso presenta diferencias sobre el lugar donde debía instalarse el sistema de vigilancia.

Mientras que la descripción del procedimiento identificaba al Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte como destino del servicio, el formulario de requisición y el anexo técnico mencionaban al Centro Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo García, ubicado en la zona 7 capitalina.

La requisición DA-574, fechada el 26 de junio del 2026, establecía que las cámaras serían instaladas en la sección de almacén del centro deportivo Erick Barrondo, en la 28 avenida 14-02, zona 7, colonia Ciudad de Plata II.

El documento también señalaba que el sistema sería administrado por la Delegación de Sistemas Informáticos de la Dirección General del Deporte y la Recreación.

La descripción técnica contemplaba un circuito cerrado de 16 cámaras de seguridad, con un grabador de video en red (NVR) de 16 canales y un disco duro de 6 terabytes.

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Otro intento fallido para instalar cámaras

Este no fue el primer procedimiento que el Ministerio de Cultura y Deportes impulsó sin lograr contratar la instalación de cámaras de vigilancia en el Campo Marte.

En julio del 2026, la cartera promovió otro concurso para instalar 48 cámaras, seis grabadores de video en red, discos duros, antenas de comunicación y otros equipos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Según los documentos de ese procedimiento, el Ministerio ya contaba con los equipos y buscaba contratar únicamente su instalación. Sin embargo, el concurso quedó sin adjudicar porque ninguno de los dos oferentes cumplió con los requisitos administrativos exigidos.

Viceministro confirmó que el Campo Marte no tenía cámaras

El 22 de octubre, el mismo día en que se publicó y posteriormente se prescindió del nuevo concurso, el viceministro de Cultura y Deportes, Carlos Amézquita, confirmó a Prensa Libre que el Campo Marte carecía de cámaras de videovigilancia.

En ese centro recreativo, visitado por 40 mil personas semanalmente, según el Ministerio de Cultura y Deportes, fueron asesinados Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro el 17 de octubre, alrededor de las 9.40 horas.

Según la información policial, los atacantes ingresaron al centro deportivo con armas de fuego y dispararon contra las víctimas.

El recinto contaba con seguridad privada contratada por el ministerio. De acuerdo con los documentos de Guatecompras, 16 agentes de le empresa Black Warrior Security estaban asignados a Campo Marte, distribuidos en dos turnos de ocho guardias.

Entre las obligaciones de los agentes figuraba impedir el ingreso de personas con armas de fuego o armas blancas.

Ministerio tenía cámaras, pero no logró instalarlas

En la entrevista publicada por Prensa Libre, Amézquita se refirió al concurso de julio del 2026, que contemplaba la instalación de 48 cámaras.

El funcionario reconoció que no tenía información precisa sobre cuándo se habían adquirido los equipos.

"No le puedo dar con certeza en qué momento se compraron, me parece que fueron compradas en algún momento en el 2024 o 2025, no le puedo dar un dato exacto, pero la urgencia era instalarlas específicamente", indicó.

Según el viceministro, el sistema previsto inicialmente tenía un alcance limitado y estaba destinado principalmente a vigilar los accesos y proteger bienes administrativos.

"Esas cámaras se habían pensado más que todo para las puertas de ingreso, para el resguardo un poco de los materiales y bienes administrativos. Entonces, necesitamos avanzar de ese proyecto a algo muchísimo más amplio", explicó.

Ante la pregunta de por qué no se volvió a convocar el concurso después de que el procedimiento de julio quedara sin adjudicar, el funcionario afirmó que el ministerio estaba revisando sus protocolos de seguridad.

El plano publicado en julio del 2026 muestra los puntos donde se proyectaba instalar 48 cámaras de seguridad en el Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte. El proceso quedó sin adjudicar. (Foto Presa Libre: Ministerio de Cultura)



Compra de cámaras desde el 2023

Los registros de Guatecompras muestran que el Ministerio de Cultura y Deportes adjudicó en agosto del 2023 una contratación por Q84 mil para adquirir seis sistemas de circuito cerrado, cada uno con ocho cámaras inalámbricas.

El concurso, fue adjudicado a la empresa mercantil ER TELECOM, propiedad de Edgar Felipe Escobar Roldán.

Los equipos debían entregarse en una bodega de la Dirección General del Deporte y la Recreación, ubicada en la zona 4 de Mixco.