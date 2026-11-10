MP y PNC investigan a Los Coyotes y Los Mamás por robos, sicariato y narcotráfico

El Ministerio Público (MP) y agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) efectúan este martes 10 de noviembre, 35 allanamientos en Alta Verapaz y Zacapa, con el objetivo de ejecutar órdenes de captura contra presuntos integrantes de dos estructuras criminales identificadas como “Los Coyotes” y “Los Mamás”.

El caso comenzó en Cobán, Alta Verapaz, luego de que se presentara una denuncia por el robo de un vehículo.

Los investigadores dieron seguimiento a la denuncia y determinaron que un grupo de presuntos delincuentes podría estar involucrado en otros robos de vehículos cometidos en ese departamento.

Las pesquisas permitieron a los agentes de la PNC y a los fiscales del MP identificar a más de 40 sospechosos, contra quienes se giraron órdenes de captura.

El seguimiento de los vehículos robados permitió a los investigadores rastrear a los sospechosos y establecer que presuntamente integraban dos bandas que cooperaban entre sí.

La primera, denominada “Los Coyotes”, estaría dedicada al robo y al sicariato, con operaciones en Cobán. La segunda, identificada como “Los Mamás”, estaría vinculada con el tráfico de drogas en el oriente del país.

Debido al peligro que corrían los investigadores durante las diligencias en el interior del país, el caso fue trasladado a la Fiscalía contra el Crimen Organizado.