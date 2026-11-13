Gobierno sigue sin definir estrategia de seguridad para Zacapa tras ataques armados que suman 17 muertos

El Gobierno aún no ha definido una estrategia de seguridad para enfrentar los hechos de violencia registrados en Zacapa, donde dos ataques armados ocurridos el 6 y el 13 de noviembre dejaron nueve muertos, entre ellos el diputado Julio César Portillo Paz, quien fue emboscado junto con tres agentes policiales que integraban su escolta.

El presidente Bernardo Arévalo reconoció este viernes 13 de noviembre que la situación en ese departamento es preocupante y aseguró que las fuerzas de seguridad están reunidas para analizar las acciones que podrían implementarse, aunque evitó precisar cuáles serían las medidas y cuándo entrarían en vigor.

"Respecto a Zacapa, en este momento están reunidos los cuerpos de seguridad haciendo un análisis alrededor de cuál es la estrategia que se va a utilizar", afirmó el mandatario durante la conferencia de prensa semanal conocida como La Ronda.

Arévalo explicó que las autoridades dan seguimiento a los acontecimientos y que las medidas serán anunciadas oportunamente. También sostuvo que no considera prudente revelar públicamente las estrategias de seguridad que se encuentran en evaluación.

Las declaraciones del presidente se produjeron después de que un grupo de hombres fuertemente armados irrumpiera durante la madrugada de este viernes en el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa, donde cinco personas murieron baleadas y tres mujeres resultaron heridas.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), los atacantes vestían ropa de camuflaje, portaban pasamontañas y cascos, y se desplazaban en unas 10 camionetas agrícolas.

Una testigo relató a la Policía que los hombres armados llegaron alrededor de la 1.10 horas y preguntaban por Kenneth Estuardo Pacheco Perdomo, de 35 años, a quien se llevaron con rumbo desconocido.

La PNC informó que cuatro hombres y una mujer murieron durante el ataque. Tres de las víctimas fueron localizadas dentro de un microbús, mientras que otras personas fallecidas fueron encontradas en distintos puntos de la escena.

Los agentes policiales que acudieron al lugar también fueron atacados a balazos por los hombres armados, según el reporte de la institución.

El Ministerio Público (MP) informó inicialmente que había localizado cuatro cadáveres y que continuaba con el procesamiento de la escena.

Dos ataques en ocho días

La violencia registrada este viernes ocurrió ocho días después de la emboscada en la que murieron el diputado Julio César Portillo Paz, de 35 años, y tres agentes policiales que lo acompañaban.

El ataque contra el congresista ocurrió el 6 de noviembre en Río Hondo, Zacapa, cuando hombres armados emboscaron al diputado y a sus escoltas.

Con las cinco víctimas reportadas en El Tocino, los dos ataques suman nueve fallecidos en ocho días, mientras las autoridades investigan las circunstancias de ambos hechos.

El departamento también fue escenario de otro ataque armado el 27 de septiembre, cuando ocho personas murieron en Huité durante una incursión de hombres armados.

Según el testimonio recabado por la PNC en el caso de El Tocino, los atacantes utilizaban vestimenta similar a la descrita durante los hechos de Huité.

Sin embargo, las autoridades no han establecido públicamente una relación entre los tres ataques. El caso de Huité se encuentra bajo reserva judicial.

En menos de dos meses, estos tres hechos de violencia han dejado 17 personas muertas en Zacapa.

Arévalo reconoce preocupación por la violencia

Ante los hechos armados, Arévalo aseguró que el Gobierno está preocupado por la seguridad y que las autoridades buscan comprender cómo se manifiesta la violencia para determinar las respuestas necesarias.

El presidente reconoció que el índice de homicidios ha registrado fluctuaciones y que actualmente se encuentra por encima del nivel observado durante el año anterior, aunque sostuvo que el Gobierno trabaja para contenerlo.

También afirmó que las fuerzas de seguridad diseñan operativos según las características de las actividades criminales que buscan combatir.

Pese a la situación, Arévalo defendió los resultados de su administración en materia de seguridad.

Según las cifras presentadas por el mandatario, las extorsiones se han reducido 44%, mientras que durante este año las autoridades han capturado a 41 personas requeridas en extradición por distintos delitos, principalmente relacionados con el narcotráfico.

Además, aseguró que las fuerzas de seguridad han desarticulado 58 bandas criminales durante el 2026.

"Yo creo que estamos haciendo acciones, creo que hay resultados", afirmó el presidente.

Descarta destituir al ministro de Gobernación

Arévalo también descartó destituir al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, pese a los recientes acontecimientos violentos.

Al ser consultado sobre la posibilidad de cambiar al funcionario, el mandatario respondió: "No, no se me ha pasado esa idea por la cabeza".

El presidente justificó su postura al considerar que la gestión del ministro ha obtenido resultados positivos en el combate de la criminalidad.

De esa manera, el Ejecutivo mantiene su respaldo al titular de Gobernación mientras las fuerzas de seguridad evalúan las acciones que se aplicarán en Zacapa.

Advierte sobre la narcopolítica

Durante sus declaraciones, Arévalo también se refirió a la narcopolítica, que describió como uno de los principales problemas que enfrenta Guatemala.

El mandatario sostuvo que durante gobiernos anteriores existió una relación entre organizaciones criminales, partidos políticos y funcionarios de distintos niveles del Estado.

A su criterio, estas estructuras lograron infiltrarse en instituciones públicas y obstaculizaron la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

Arévalo afirmó que el combate de esas redes requerirá desarticular las estructuras que, según sus declaraciones, se incorporaron al aparato estatal durante los últimos 20 años.

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