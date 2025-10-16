Allanamientos en Zacapa dejan capturas, armas y drogas; entre los detenidos hay un agente de PNC

Una serie de allanamientos coordinados por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales del Ministerio Público (MP) permitió este jueves 16 de octubre el decomiso de evidencias vinculadas al narcotráfico, como parte del operativo denominado El Maguey.

El MP informó que durante las diligencias también fueron capturadas varias personas, entre ellas un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según el reporte oficial, las diligencias efectuadas en varios puntos de Zacapa dejaron como resultado la incautación de siete vehículos, cinco armas de fuego, tres teléfonos celulares, Q2 mil 120 en efectivo y seis recipientes con líquidos o sustancias químicas que podrían ser utilizadas en la elaboración de drogas sintéticas.

Además, en el lugar se localizaron dosis de marihuana y cocaína, lo que hace presumir a las autoridades que funcionaba un narcolaboratorio.

La PNC informó también que, en acciones paralelas, fueron decomisadas 10 armas de fuego adicionales de distintos calibres, en operativos realizados junto a agentes antinarcóticos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) y la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), con apoyo de fiscales del MP.

Las incautaciones forman parte de una investigación contra estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas y lavado de dinero.

Como parte del mismo caso fueron capturados Mario Z. y Yadira E., así como el agente policial Wilder R., señalado de asociación ilícita y revelación de secretos.

