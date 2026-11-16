El presidente Bernardo Arévalo emitió, en Consejo de Ministros un estado de Sitio en Zacapa e Izabal, por los recientes casos de violencia. El tema será sometido al pleno del Congreso de la República este martes.

La instancia de jefes de bloques propuso el tema como prioridad para la plenaria de este martes 17 de noviembre, a las 14 horas.

La medida de excepción que publicó el Ejecutivo en el Diario de Centro América el pasado domingo 15 de noviembre, restringe reuniones públicas en los departamentos afectados y le permite a las fuerzas de seguridad allanar sin orden de juez los lugares que considere como puntos de interés, entre otras acciones.

Los diputados este martes 17 de noviembre deben conocer el decreto emitido por el Organismo Ejecutivo, en el que pueden hacer algunas modificaciones si la mayoría lo considera pertinente.

Aunque el caso será debatido en el hemiciclo, durante la sesión de jefes de bloques, al menos dos diputados dijeron que lo prudente sería modificar el estado de Sitio, ya que los casos de violencia no son exclusivos de Zacapa e Izabal, y deben tomarse acciones en otros lugares.

“Un estado de Sitio es una medida excepcional que se espera que garantice la seguridad nacional, este estado de Sitio debería incluir más departamentos”, dijo José Chic, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS).

Incluso el congresista refirió que en las primeras horas de la medida, todavía no se tienen mayores resultados. “No hay ni una sola captura, no hay capturas significativas en el marco de ese estado de Sitio; se debe aprobar, pero que el gobierno dé resultados”.

También el diputado Rodrigo Pellecer, de Comunidad Elefante, cuestionó el estado de Sitio. Coincidió con Chic al decir que la medida tomada por el Ejecutivo llega tarde.

“Estamos a más de un mes desde que ocurrió una masacre en Zacapa, y al día de hoy no tenemos información clara de lo que sucedió, si participo el Ejército de Guatemala es grave (…) se le está dando todo el control al Ejército, que está en duda porque no se ha esclarecido su participación”, indicó, en alusión a la masacre de Huité en donde murieron ocho personas.

Iniciativas

Los jefes de bloques aprobaron una agenda en la que también hay actividad legislativa. En esa línea se incluye la discusión en primer debate de las reformas a la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo. En segundo debate resalta las reformas al Código Procesal Penal, la ley para el Fomento de la Donación de Alimentos y la ley de escuelas e institutos normales.

En tercera lectura se incluyó la ley de Teletrabajo y en redacción final la ley de Protección y Bienestar Animal.

Para el jueves está convocada la segunda sesión de la semana. Ahí corresponde continuar con las interpelaciones programadas, entre ellas la del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, solicitada por Teresita De León. En fila sigue el juicio político en contra de la ministra de Trabajo, Miram Roquel, y el ministro de Salud, Joaquín Barnoya.