PNC incauta armas y municiones a Los Tambora, vinculados con el narcomenudeo y en pugna con el Barrio 18 en Sanarate

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público (MP), llevaron a cabo siete allanamientos en diferentes sectores de Sanarate, El Progreso, contra la estructura criminal denominada “Los Tambora”.

Durante las diligencias, las autoridades localizaron varias armas de fuego: seis pistolas, cinco carabinas y una escopeta, además de una posible pieza de arma de fuego. También decomisaron 25 cargadores y 594 municiones de diferentes calibres.

Los indicios fueron localizados en inmuebles ubicados en el callejón Tío Yin, aldea Conacastón; zona 3 de Sanarate, y aldea Monte Grande, reportó la PNC.

Según la PNC, los allanamientos forman parte del seguimiento a hechos de violencia registrados en Sanarate y de las investigaciones contra “Los Tambora”, estructura que las autoridades vinculan con el narcomenudeo y con una disputa con integrantes del Barrio 18.

Una masacre en Sanarate

El 29 de junio pasado, siete personas murieron durante un ataque armado ocurrido en la colonia Las Margaritas, Sanarate. La DEIC informó entonces que la principal línea de investigación era una disputa por el control de puntos de distribución de droga en el municipio.

Según el informe policial, integrantes del Barrio 18, de la clica Solo Para Locos, mantienen una pugna con la estructura denominada “Los Tambora”.

La investigación policial señala que el ataque lo habrían planificado por integrantes del Barrio 18 contra familiares del presunto cabecilla de Los Tambora.

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Entre las siete personas fallecidas figuraban dos hombres que, según la investigación, serían sicarios del Barrio 18. Cinco de las víctimas fueron identificadas por las autoridades como familia directa del cabecilla de la estructura del narcomenudeo.

Por ese hecho, la PNC condujo a una adolescente de 16 años, quien, según el informe policial, manifestó que trabajaba en una tortillería y que había sido enviada a tomar fotografías y videos de la escena del crimen. La adolescente quedó a disposición del Juzgado de Paz de Sanarate.